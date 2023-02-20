Секретные записи предупреждали президента США о войне в Украине

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Slava Kot
Когда президент США Джордж Буш в 2009 году и покинул свой пост, то передал новому президенту – Бараку Обаме, секретные записки, содержащие советы по национальной безопасности. Часть из них касалась Украины и возможной российской агрессии. О содержании недавно рассекреченных файлов сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.
Война на Украине. Фото из открытых источников
В 2009 году команда Джорджа Буша написала 40 секретных записок новому президенту Бараку Обаме, которые имели целью дать понимание ситуации для нового лидера страны.
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В секретных записях сообщается, что стратегия Джорджа Буша оказала влияние до 2008 года, когда Путин вторгся в Грузию и оккупировал часть страны. Поэтому в одной из записок для Обамы предусмотрены российские амбиции по отношению к Украине.
Также в документах речь шла о стратегии России в отношении Европы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила руководству Молдовы быть очень осторожными.
Также "Комментарии" писали, что Турция ответила на предупреждение США об экспорте военных товаров в Россию.
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