Секретные записи предупреждали президента США о войне в Украине

Когда президент США Джордж Буш в 2009 году и покинул свой пост, то передал новому президенту – Бараку Обаме, секретные записки, содержащие советы по национальной безопасности. Часть из них касалась Украины и возможной российской агрессии. О содержании недавно рассекреченных файлов сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Война на Украине. Фото из открытых источников

В 2009 году команда Джорджа Буша написала 40 секретных записок новому президенту Бараку Обаме, которые имели целью дать понимание ситуации для нового лидера страны.

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"Индия — друг. Пакистан нет. Не доверяйте Северной Корее или Ирану, но говорить все равно лучше, чем нет. Остерегайтесь России — она жаждет территории соседней Украины", — говорилось в записях.

В секретных записях сообщается, что стратегия Джорджа Буша оказала влияние до 2008 года, когда Путин вторгся в Грузию и оккупировал часть страны. Поэтому в одной из записок для Обамы предусмотрены российские амбиции по отношению к Украине.

"Необходимо предотвратить попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических россиян и где базируется Черноморский флот России", — сообщали секретные записи за пять лет до того, как российские войска аннексируют Крым и 13 лет до того, как они начали полномасштабное вторжение в остальную часть страны.

Также в документах речь шла о стратегии России в отношении Европы.

"Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоресурсов и политическими средствами будет убивать клинья между Соединенными Штатами и Европой", — сообщает NY Times текст секретных записок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила руководству Молдовы быть очень осторожными.

Также "Комментарии" писали, что Турция ответила на предупреждение США об экспорте военных товаров в Россию.