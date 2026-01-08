Сенат США может вмешаться в планы Трампа по Венесуэле

Сенат США принял процедурное решение о рассмотрении резолюции, которой планируется лишить президента Дональда Трампа возможности проводить дальнейшие военные действия в Венесуэле без одобрения Конгресса.

Сенат США. Фото: из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 57 сенаторов против выступили 47. Об этом сообщает издание Axios.

К демократам в поддержке этого вопроса присоединились пятеро представителей республиканской партии. Это голосование свидетельствует о том, что в Сенате достаточно поддержки для принятия резолюции. По информации издания, голосование может состояться на следующей неделе.

Затем документ должна рассмотреть Палата представителей. В то же время, в Белом доме уже заявили, что Трамп планирует наложить вето на это решение.

Издание напоминает, что операция по захвату диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро вызвала опасения у обеих партий. Между тем Белый дом рассматривает возможность атак на Гренландию и некоторые другие страны.

Как сообщал портал "Комментарии", в Соединенных Штатах рассказали о планах развития ситуации в Венесуэле после задержания диктатора Николаса Мадуро. По словам государственного секретаря США Марка Рубио, Соединенные Штаты рассматривают процесс в Венесуэле как трехэтапный. Первый этап подразумевает стабилизацию страны и добычу нефти.

Вторым этапом он назвал восстановление Венесуэлы, обеспечение доступа американских, западных и других стран к венесуэльским рынкам. Третий этап, по словам госсекретаря США, будет переходным.

Ранее издание "Комментарии" писало, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула жесткие требования временным властям Венесуэлы, настаивая на полном выдворении из страны агентов и сотрудников разведывательных структур Китая, России, Ирана и Кубы. По данным западных СМИ, Вашингтон усиливает давление на Каракас, добиваясь изъятия всех подозреваемых в шпионской деятельности представителей этих государств.