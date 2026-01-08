logo_ukra

Головна Новини Світ США Сенат США може втрутитись у плани Трампа щодо Венесуели
commentss НОВИНИ Всі новини

Сенат США може втрутитись у плани Трампа щодо Венесуели

Розгляд резолюції про заборону Трампу проводити подальші військові дії у Венесуелі підтримали представники обох партій

8 січня 2026, 20:34
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Сенат США ухвалив процедурне рішення про розгляд резолюції, якою планується позбавити президента Дональда Трампа можливості проводити подальші військові дії у Венесуелі без схвалення Конгресу.

Сенат США може втрутитись у плани Трампа щодо Венесуели

Сенат США. Фото: з відкритих джерел

За відповідне рішення проголосували 57 сенаторів проти виступили 47. Про це повідомляє видання Axios.

До демократів у підтримці цього питання приєдналися також п’ятеро представників республіканської партії. Це голосування свідчить, що в Сенаті достатньо підтримки для ухвалення резолюції. За інформацією видання, голосування може відбутися наступного тижня.

Потім документ має розглянути Палата представників. Водночас, у Білому домі вже завили, що Трамп планує накласти вето на це рішення.

Видання нагадує, що операція із захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро викликала побоювання в обох партій. Тим часом Білий дім розглядає також можливість атак на Гренландію та деякі інші країни.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Сполучених Штатах розповіли про плани щодо розвитку ситуації у Венесуелі після затримання диктатора Ніколаса Мадуро. За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Сполучені Штати розглядають процес у Венесуелі як триетапний. Перший етап передбачає стабілізацію країни та видобуток нафти.

Другим етапом він назвав відновлення Венесуели, забезпечення доступу американських, західних та інших країн до венесуельських ринків. Третій етап, за словами держсекретаря США буде перехідним.

Раніше видання "Коментарі" писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа висунула жорсткі вимоги тимчасовій владі Венесуели, наполягаючи на повному видворенні з країни агентів та співробітників розвідувальних структур Китаю, Росії, Ірану та Куби. За даними західних ЗМІ, Вашингтон посилює тиск на Каракас, домагаючись вилучення всіх підозрюваних у шпигунській діяльності представників цих держав.



Джерело: https://www.axios.com/2026/01/08/venezuela-war-powers-senate-aumf-time-kaine
