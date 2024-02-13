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Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте с помощью Украине: что это значит

66 сенаторов поддержали это решение

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей
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Сенат США принял ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте с помощью Украине: что это значит

Сенат США. Фото: из открытых источников

"Следующим шагом стало принятие Ходатайство о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора", – сообщила украинский дипломат.

Стоит обратить внимание, что Верхняя палата американского Конгресса – Сенат – 8 февраля приняла процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сенат США в воскресенье проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.

Читайте также на портале "Комментарии" - битва за помощь Украине от США продолжается. Сенат приблизился к финальному голосованию за законопроект, куда "зашиты" также поддержка Израиля и Тайваня. При этом бывший президент и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах-2024 Дональд Трамп продолжает критиковать внешнюю поддержку, призывая если и давать деньги, то – в кредит. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас вокруг поддержки Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывший генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня.

Ранее "Комментарии" информировали – почему Украине пора искать запасные варианты: какие шансы, что США продолжат нам помогать.




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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7185163934893666&set=a.879443012132488&type=3&ref=embed_post
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