Почему Украине пора искать запасные варианты: какие шансы, что США продолжат нам помогать

Ситуация с выделением США макрофинансовой внешней поддержки остается неопределенной уже который месяц. "Подтолкнуть" американских парламентариев пытается Белый дом, а сейчас еще канцлер Германии Олаф Шольц, в очередной раз прибывший в Вашингтон. И хоть Сенат маленькими шажками приближается к позитивному для Украины решению, ситуация с Палатой представителей оставляет желать лучшего. Учитывая вероятность возвращения к власти Дональда Трампа с его ставкой на изоляционизм. НАТО начало продумывать новый подход к помощи Украине, в том числе – возможность взять на себя координацию поставок оружия нашей стране. О чем говорит происходящее сейчас в США, между Штатами и союзниками? Какие есть варианты развития ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

У части демократов и республиканцев есть понимание важности поддержки Украины

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж напоминает, что США сейчас переживают политический процесс, там идет борьба за то, кто станет следующим президентом. Отсюда – обострение всех процессов между Республиканской и Демократической партиями в целом, и командами Трампа и Байдена – в частности. Это всё влияет на ситуацию с поддержкой Украины, Европы, отношения с НАТО, поясняет эксперт.

"Позиционирование США как ведущего игрока мира снижается. Штаты не демонстрируют реально мощную поддержку демократическим режимам, не дают должного отпора агрессиям, которые участились со стороны диктаторских режимов. Речь, прежде всего, о российском, иранском, северокорейском. Как следствие, поднимают голову даже всякого рода прокси типа ХАМАС, Хезболла, йеменские хуситы и так далее. Всё это следствие того, что такой глобальный игрок как США не демонстрирует жесткость, не упреждает мировые угрозы, даже недостаточно реагирует, когда те уже воплощаются в жизнь", – подчеркивает Николай Маломуж.

По его словам, внутриполитическое противостояние двух партий в Штатах существенно ослабляет позиции этого государства на внешней арене. И это бьет по нацбезопасности самих США.

"Расшатываются и внутренние процессы. Региональные силовые структуры начинают перебирать на себя федеральные функции, как в том же Техасе. Некоторые губернаторы начинают говорить и творить дестабилизационные вещи. Всё это ослабляет США", – отмечает генерал.

Он акцентирует, что у части демократов и республиканцев есть понимание важности поддержки Украины, победы над российским агрессором. Но такие настроения не доминируют, увы, сейчас в общеамериканской политике, констатирует Николай Маломуж.

Продолжается обучение наших пилотов и механиков на F-16, создание комплектующей базы, логистики, инфраструктуры. Но этот процесс займет еще месяцы. А те же боеприпасы нам нужны были еще вчера. Да, что-то мы получаем по различным программам – Пентагона, военно-морских сил, международных фондов. Но это всё системы локального типа. Нам же от США важна глобальная поддержка", – объясняет генерал. "В то же время, ряд военных программ продолжается. К нам поступают из Штатов ранее законтрактованные средства для ПВО в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)

Украина, продолжает он, активно работает в этом направлении. И есть уже определенные подвижки.

"Получается убеждать всё больше демократов и республиканцев, что мощная, консолидированная поддержка ими нашей страны – это не только о нас, но и о глобальной безопасности. А потому нам нужно больше боеприпасов и вооружений, включая F-16, дальнобойные ракеты, системы ПВО-ПРО, радиоэлектронные системы, управляемые авиабомбы и так далее. Путин явно имеет глобальные планы. И если ему позволить достичь успеха в Украине – он пойдет дальше. Так было всегда, когда ему позволяли. Потому выгодно для всего демократического мира разбить российскую армию здесь, в Украине. Нашими руками, но с помощью западных вооружений и боеприпасов. Иначе – в огне будет вся Европа, а США неминуемо втянется в уже официально Третью мировую войну", – предупреждает экс-глава Внешней разведки.

Эту позицию, отмечает он, необходимо доносить до американских политиков, чиновников, лидеров общественного мнения, общества в целом.

Неожиданно даже где-то для своих оппонентов. Те в итоге переиграли – и теперь уже речь вновь идет о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню – одним пакетом, а миграционные вопросы – отдельно. И есть хорошие перспективы прохождения данных вопросов через американский парламент". "И у нас получалось это делать, – уверяет Николай Маломуж. – Не так давно в Украину прибывали делегации представителей американских элит – и мы вели с ними обсуждение касательно использования замороженных российских активов для поддержки нашей страны. Прошли считанные часы – и в США приняли позитивное для нас решение. То же самое касательно желания республиканцев совместить с внешней поддержкой вопрос укрепления границы с Мексикой. После определенных дискуссий, демократы пошли на это.

При этом важно иметь запасные варианты, считает генерал. Именно над таким сейчас задумались в Европе, изыскивая возможности поддержки Украины в куда большем объеме, чем ранее. Об этом же – продумывание на уровне НАТО более эффективных механизмов помощи нашей стране.

"Надеемся, что США всё же не утратят лидирующую роль как флагмана демократического мира. И дадут достойный ответ миру авторитарному. В том числе, дав нам всё необходимое для разгрома путинской армии", – резюмирует Николай Маломуж.

Отказываться от поддержки Украины для США – всё равно, что стрелять себе в ногу

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий поделился таким комментарием:

"Я думаю, что вопрос выделения помощи всё же будет проголосован. Республиканцам срывать поддержку Украины во время избирательного процесса внутри США – всё равно, что стрелять себе в ногу. Ведь все разрушительные процессы, которые, вероятно, последуют за этим, станут их персональной ответственностью ".

Следовательно, продолжает эксперт, есть большая вероятность, что столь нужный нам законопроект будет проголосован.

"Ну, а то, что сейчас разрабатывается механизм обеспечения Украины всем необходимым через НАТО как блок (а не через отдельные страны, туда входящие), тоже вполне логично. Хорошая подстраховка на будущее, если, допустим, Трамп вернется в Белый дом и попробует проводить политику, направленную на сокращение поддержки Украины (безопасности Европы в целом). Но это дело вероятного будущего. Сейчас же нам важно получить десятки миллиардов долларов, которые пытаются провести через Сенат и Палату представителей", – поясняет Александр Палий.

Он подчеркивает, есть все шансы, что мы получим позитивное решение. Которое припишут себе в заслугу как демократы, так и республиканцы.

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