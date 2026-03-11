logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.86

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Шансы на импичмент Трампа резко выросли: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Шансы на импичмент Трампа резко выросли: что происходит

Рынки прогнозов оценивают шансы на импичмент Дональда Трампа к 2028 году в 71%.

11 марта 2026, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Вероятность импичмента президента США Дональда Трампа к истечению его нынешнего срока резко возросла. По данным платформы прогнозов Kalshi, показатель достиг примерно 71%, что стало самым высоким значением с начала его второго пребывания в Белом доме.

Шансы на импичмент Трампа резко выросли: что происходит

Какие шансы на импичмент Трампа. Фото из открытых источников

Согласно актуальным оценкам платформы Kalshi, участники рынка все чаще предполагают, что к 2028 году против Трампа снова могут инициировать процедуру импичмента. Еще в конце прошлого года вероятность такого сценария оценивалась примерно на уровне 50%. С этого времени показатель постепенно рос и сейчас достиг исторического максимума в 71%.

Шансы на импичмент Трампа резко выросли: что происходит - фото 2

Шансы на импичмент Трампа

В то же время, шанс того, что импичмент Трампа могут объявить уже в 2026 году, пока оценивается значительно ниже и составляет примерно в 15%.

Процедура импичмента в США состоит из нескольких этапов. Первоначально Палата представителей должна большинством голосов поддержать выдвижение обвинений против президента. После этого дело передается в Сенат, где для отстранения главы государства от должности необходимо по меньшей мере две трети голосов сенаторов, то есть не менее 67 из 100.

Основанием для импичмента могут быть "государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки". Однако за всю историю США ни один президент так и не был окончательно устранен из-за этой процедуры. Импичмент объявляли трем американским лидерам Эндрю Джонсону, Биллу Клинтону и Дональду Трампу, причем последнему дважды. Во всех случаях Сенат не смог собрать достаточное количество голосов для их осуждения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло бы в США в случае смерти Трампа в должности президента.

Также "Комментарии" писали, что возможный импичмент Трампа все ближе. Республиканцы прямо говорят об отстранении президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kalshi.com/markets/kximpeach/president-impeached/kximpeach?utm_source=walterbloomberg
Теги:

Новости

Все новости