Шансы на импичмент Трампа резко выросли: что происходит

Вероятность импичмента президента США Дональда Трампа к истечению его нынешнего срока резко возросла. По данным платформы прогнозов Kalshi, показатель достиг примерно 71%, что стало самым высоким значением с начала его второго пребывания в Белом доме.

Какие шансы на импичмент Трампа. Фото из открытых источников

Согласно актуальным оценкам платформы Kalshi, участники рынка все чаще предполагают, что к 2028 году против Трампа снова могут инициировать процедуру импичмента. Еще в конце прошлого года вероятность такого сценария оценивалась примерно на уровне 50%. С этого времени показатель постепенно рос и сейчас достиг исторического максимума в 71%.





Шансы на импичмент Трампа

В то же время, шанс того, что импичмент Трампа могут объявить уже в 2026 году, пока оценивается значительно ниже и составляет примерно в 15%.

Процедура импичмента в США состоит из нескольких этапов. Первоначально Палата представителей должна большинством голосов поддержать выдвижение обвинений против президента. После этого дело передается в Сенат, где для отстранения главы государства от должности необходимо по меньшей мере две трети голосов сенаторов, то есть не менее 67 из 100.

Основанием для импичмента могут быть "государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки". Однако за всю историю США ни один президент так и не был окончательно устранен из-за этой процедуры. Импичмент объявляли трем американским лидерам Эндрю Джонсону, Биллу Клинтону и Дональду Трампу, причем последнему дважды. Во всех случаях Сенат не смог собрать достаточное количество голосов для их осуждения.

