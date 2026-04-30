Шоколадный конфуз: Мелания на ужин подала королю Чарльзу блюдо, которое он ненавидит
Шоколадный конфуз: Мелания на ужин подала королю Чарльзу блюдо, которое он ненавидит

На государственном ужине в США королю Чарльзу III подали десерт, который он не любит.

30 апреля 2026, 14:00
Slava Kot

Во время государственного визита в США король Чарльз III и его жена королева Камилла посетили официальный ужин в Белом доме, который организовала первая леди Мелания Трамп. Как оказалось, британскому монарху подали десерт, который он ненавидит.

Король Чарльз, королева Камилла, Дональд и Мелания Трампа. Фото: PA Wire

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о блюдах, которые любит британский монарх.

"Если там будет блюдо с сыром, король его обожает, потому что он любит сыр. Он также любит мед, жареные овощи, ризотто и особенно баранину. Здесь невероятная баранина. Он бы считал честью, будь там баранина", — сказал шеф-повар.

Макгрейди добавил, что монарху нравятся блюда, приготовленные из местных продуктов, среди которых были "сезонные продукты, такие как спаржа, артишоки, горошек, шпинат и брокколи".

Однако, что касается сладкого, то король Чарльз, по словам шеф-повара, "не является большим любителем шоколада". И как оказалось, именно шоколадный десерт был приготовлен для королевского монарха в Белом доме – это шоколадный торт в форме улья с ванильным кремом и медом.

Как отметил Макгрейди, даже если король Чарльз не любитель шоколада, десерт, вероятно, понравился королеве Камилле, которая действительно любит "все, что содержит шоколад в меню".

Меню королевского ужина в Белом доме

Первое блюдо

Салат из пальмовых сердец и соус велюте из садовых трав с поджаренным луком-шалотом.

Второе блюдо

Весенние равиоли ручной работы с травами из огорода Белого дома, начиненные рекотой, сморчками и легкой эмульсией пармезана.

Основное блюдо

Сосиска меньер из Довера в ореховом коричневом масле с нежными весенними пандусами, душистым горошком, слоями картофеля паве и петрушковым маслом.

Десерт

Шоколадный торт в форме улья с заварным кремом из ванильных стручков, залит миндальным джокондом, подается с мороженым крем-фреш и медом Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом. Смеялся весь зал в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп оконфузился на глазах у короля Чарльза III. Кого схватил за ягодицы.



Источник: https://www.foxnews.com/entertainment/king-charles-food-preferences-revealed-former-royal-chef-ahead-trumps-white-house-state-dinner
