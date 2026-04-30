Шоколадный конфуз: Мелания на ужин подала королю Чарльзу блюдо, которое он ненавидит

Во время государственного визита в США король Чарльз III и его жена королева Камилла посетили официальный ужин в Белом доме, который организовала первая леди Мелания Трамп. Как оказалось, британскому монарху подали десерт, который он ненавидит.

Король Чарльз, королева Камилла, Дональд и Мелания Трампа.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал о блюдах, которые любит британский монарх.

"Если там будет блюдо с сыром, король его обожает, потому что он любит сыр. Он также любит мед, жареные овощи, ризотто и особенно баранину. Здесь невероятная баранина. Он бы считал честью, будь там баранина", — сказал шеф-повар.

Макгрейди добавил, что монарху нравятся блюда, приготовленные из местных продуктов, среди которых были "сезонные продукты, такие как спаржа, артишоки, горошек, шпинат и брокколи".

Однако, что касается сладкого, то король Чарльз, по словам шеф-повара, "не является большим любителем шоколада". И как оказалось, именно шоколадный десерт был приготовлен для королевского монарха в Белом доме – это шоколадный торт в форме улья с ванильным кремом и медом.

Как отметил Макгрейди, даже если король Чарльз не любитель шоколада, десерт, вероятно, понравился королеве Камилле, которая действительно любит "все, что содержит шоколад в меню".

Меню королевского ужина в Белом доме

Первое блюдо

Салат из пальмовых сердец и соус велюте из садовых трав с поджаренным луком-шалотом.

Второе блюдо

Весенние равиоли ручной работы с травами из огорода Белого дома, начиненные рекотой, сморчками и легкой эмульсией пармезана.

Основное блюдо

Сосиска меньер из Довера в ореховом коричневом масле с нежными весенними пандусами, душистым горошком, слоями картофеля паве и петрушковым маслом.

Десерт

Шоколадный торт в форме улья с заварным кремом из ванильных стручков, залит миндальным джокондом, подается с мороженым крем-фреш и медом Белого дома.

