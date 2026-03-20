Сколько американцев поддерживают наземную операцию США в Иране: как теперь быть Трампу

Только около 65% американцев считают, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вводе войск в Иран для проведения наземных операций, но поддерживают эту идею только 7% опрошенных. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Социологи в течение трех дней общались с гражданами США. По итогам исследования они пришли к выводу, что общий рейтинг Дональда Трампа среди общественности остался практически неизменным на уровне 40%. Отмечается, что это на 1 процентный пункт выше, чем опрос Reuters/Ipsos показал сразу после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

В исследовании приняли участие 1545 взрослых американцев из всей страны. Статистическая погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

