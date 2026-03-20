Скільки американців підтримують наземну операцію США в Ірані: як тепер бути Трампу
Скільки американців підтримують наземну операцію США в Ірані: як тепер бути Трампу

Президент США опиняється перед непростим вибором, готуючись дати наказ на початок наземної операції в Ірані

20 березня 2026, 10:43
Кравцев Сергей

Лише близько 65% американців вважають, що президент США Дональд Трамп віддасть наказ про введення військ в Іран для проведення наземних операцій, але підтримують цю ідею лише 7% опитаних. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Скільки американців підтримують наземну операцію США в Ірані: як тепер бути Трампу

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

Соціологи протягом трьох днів спілкувалися з громадянами США. За підсумками дослідження вони дійшли висновку, що загальний рейтинг Дональда Трампа серед громадськості залишився практично незмінним на рівні 40%. Зазначається, що це на 1 процентний пункт вище, ніж опитування Reuters/Ipsos показало відразу після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

В дослідженні взяли участь 1545 дорослих американців з усієї країни. Статистична похибка становить близько 3 процентних пунктів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати різко збільшують військову присутність на Близькому Сході на тлі загострення протистояння з Іраном. Йдеться про термінове перекидання тисяч морських піхотинців, моряків та кількох десантних кораблів, здатних проводити повноцінні бойові операції та висадки на узбережжі. Про це повідомляє Newsmax із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп розглядає можливість залучення Японії до участі у воєнному конфлікті проти Ірану на тлі недостатньої підтримки з боку європейських союзників. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, ключовим майданчиком для обговорення може стати зустріч у Білому домі з прем'єр-міністром Японії Санаї Такаїчі. Очікується, що Трамп наполягатиме на активнішій ролі Токіо, що ставить японське керівництво у складне становище з урахуванням обмежень, передбачених конституцією країни.




Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/americans-believe-trump-will-send-troops-into-iran-dont-like-idea-reutersipsos-2026-03-19/
