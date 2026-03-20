Скільки американців підтримують наземну операцію США в Ірані: як тепер бути Трампу

Лише близько 65% американців вважають, що президент США Дональд Трамп віддасть наказ про введення військ в Іран для проведення наземних операцій, але підтримують цю ідею лише 7% опитаних. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Американські військові. Фото: з відкритих джерел

Соціологи протягом трьох днів спілкувалися з громадянами США. За підсумками дослідження вони дійшли висновку, що загальний рейтинг Дональда Трампа серед громадськості залишився практично незмінним на рівні 40%. Зазначається, що це на 1 процентний пункт вище, ніж опитування Reuters/Ipsos показало відразу після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

В дослідженні взяли участь 1545 дорослих американців з усієї країни. Статистична похибка становить близько 3 процентних пунктів.

За даними агентства, ключовим майданчиком для обговорення може стати зустріч у Білому домі з прем'єр-міністром Японії Санаї Такаїчі. Очікується, що Трамп наполягатиме на активнішій ролі Токіо, що ставить японське керівництво у складне становище з урахуванням обмежень, передбачених конституцією країни.




