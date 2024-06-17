Сколько американцев поддерживают военную помощь для Украины на третий год войны

По сравнению с прошлым годом показатели по поддержке передачи военной помощи Украине уменьшились, однако большинство граждан США продолжают утверждать о необходимости американской помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рональда Рейгана.



Граждане США поддерживают военную помощь Украине. Фото из открытых источников

57% американцев поддерживают отправку военной помощи Украине, что на 2% меньше по сравнению с тем же опросом Института Рональда Рейгана, который был осуществлен в прошлом году. Против военной помощи США для Украины выступают 32% опрошенных, а еще 11% не определились.

Также большинство американцев ответили, что победа Украины в войне против России подпадает под интересы США. По этому показателю 75% американцев считают победу Украины важной, в то время как 17% говорят, что она не имеет значения для США.

Директор Института Рональда Рейгана Рейчел Хофф отметила, что результаты по американской поддержке и военной помощи Украине оставляют практически неизменными с 2022 года.

"Даже, несмотря на все дебаты и дискуссии, которые мы видим в СМИ и на Капитолийском холме… американский народ четко дает понять, что он хочет продолжать поддерживать союзников Америки и наших друзей во всем мире, которые противостоят агрессии… и они хотят сделать это, отправив военную помощь США Украине", — сказала Хофф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вышел новый опрос, показавший некоторые изменения рейтингов кандидата в президенты США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена.

Также "Комментарии" писали о том, что в России отреагировали на мощные санкции от США.