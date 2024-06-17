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Сколько американцев поддерживают военную помощь для Украины на третий год войны

Несмотря на политические дискуссии, большинство граждан США поддерживают военную помощь Украине.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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По сравнению с прошлым годом показатели по поддержке передачи военной помощи Украине уменьшились, однако большинство граждан США продолжают утверждать о необходимости американской помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Рональда Рейгана.

Сколько американцев поддерживают военную помощь для Украины на третий год войны

Граждане США поддерживают военную помощь Украине. Фото из открытых источников

57% американцев поддерживают отправку военной помощи Украине, что на 2% меньше по сравнению с тем же опросом Института Рональда Рейгана, который был осуществлен в прошлом году. Против военной помощи США для Украины выступают 32% опрошенных, а еще 11% не определились.

Также большинство американцев ответили, что победа Украины в войне против России подпадает под интересы США. По этому показателю 75% американцев считают победу Украины важной, в то время как 17% говорят, что она не имеет значения для США.

Директор Института Рональда Рейгана Рейчел Хофф отметила, что результаты по американской поддержке и военной помощи Украине оставляют практически неизменными с 2022 года.

"Даже, несмотря на все дебаты и дискуссии, которые мы видим в СМИ и на Капитолийском холме… американский народ четко дает понять, что он хочет продолжать поддерживать союзников Америки и наших друзей во всем мире, которые противостоят агрессии… и они хотят сделать это, отправив военную помощь США Украине", — сказала Хофф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вышел новый опрос, показавший некоторые изменения рейтингов кандидата в президенты США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена.

Также "Комментарии" писали о том, что в России отреагировали на мощные санкции от США.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/americans-believe-us-focus-domestic-issues-support-leadership-world-stage-poll
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