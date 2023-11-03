Сколько американцев считают, что США слишком поддерживают Украину – соцопрос

41% граждан США считают, что Штаты делают слишком много для поддержки Украины. Если провести параллель с тем, как считали американцы в июне этого года и сейчас, то этот показатель существенно вырос. В июне лишь 29% американцев считали, что США слишком много помогают Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Gallup, пишет "Голос Америки".

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что есть также примерно 25% американцев, которые придерживаются мнения, что США недостаточно поддерживают украинцев в войне с РФ. В прошлом году этот показатель был на уровне 38%.

Доля тех, кто считает, что поддержка достаточна, уменьшилась за этот же промежуток времени с 43% до 33%.

По информации Gallup, в августе 2022 года большинство американцев – 66% — были однозначно за то, чтобы США прилагали все усилия, поддерживая Украину в возвращении ее законной территории в международно признанных границах, даже, если это приведет к длительному конфликту. Это мнение несколько изменилось, поскольку сейчас 54% граждан США по другому смотрят на те события, которые происходят в Украине.

Есть также 43%, который выступают за то, чтобы Вашингтон помог быстрее завершить войну, даже, если это будет означать, что Украина впоследствии потеряет часть своей территории.

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