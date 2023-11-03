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Сколько американцев считают, что США слишком поддерживают Украину – соцопрос

На сегодняшний день 41% американцев считают, что США слишком поддерживают Украину

сегодня, 09:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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41% граждан США считают, что Штаты делают слишком много для поддержки Украины. Если провести параллель с тем, как считали американцы в июне этого года и сейчас, то этот показатель существенно вырос. В июне лишь 29% американцев считали, что США слишком много помогают Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Gallup, пишет "Голос Америки".

Сколько американцев считают, что США слишком поддерживают Украину – соцопрос

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что есть также примерно 25% американцев, которые придерживаются мнения, что США недостаточно поддерживают украинцев в войне с РФ. В прошлом году этот показатель был на уровне 38%.


Доля тех, кто считает, что поддержка достаточна, уменьшилась за этот же промежуток времени с 43% до 33%.

По информации Gallup, в августе 2022 года большинство американцев – 66% — были однозначно за то, чтобы США прилагали все усилия, поддерживая Украину в возвращении ее законной территории в международно признанных границах, даже, если это приведет к длительному конфликту. Это мнение несколько изменилось, поскольку сейчас 54% граждан США по другому смотрят на те события, которые происходят в Украине.

Есть также 43%, который выступают за то, чтобы Вашингтон помог быстрее завершить войну, даже, если это будет означать, что Украина впоследствии потеряет часть своей территории.

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Ранее "Комментарии" писали – что будет с помощью Украине: какие есть варианты развития событий в США. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/opytuvannia-pidtrymka-ukraiiny-amerykantsi/7339235.html
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