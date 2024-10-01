СМИ узнали, какой сюрприз Украине может готовить Байден перед уходом с поста президента

Президент США Джо Байден может изменить свою позицию по вопросу вступления Украины в НАТО. И в последние месяцы своего президентства поспособствовать тому, чтобы Украина таки получила приглашение на полноценное вступление в Альянс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, в своей последней поездке в Европу перед уходом с поста президента Байден будет председательствовать на встрече союзников Украины в Германии 12 октября в формате "Рамшайн".

Западный чиновник, проинформированный о переговорах Владимира Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский надеется на приглашение в НАТО от Байдена перед завершением его президентства. Об этом пишет "Le Monde".

В материале говорится, что это якобы часть "плана победы" Владимира Зеленского, который он представит в Вашингтоне. При этом авторы материала отмечают, что вероятность того, что Джо Байден пойдет в этой просьбе навстречу Зеленскому крайне низка, потому что глава белого дома боится, что это решение может привести к началу Третьей мировой войны.

Также издание "Комментарии" сообщало — в интервью журналу "Foreign Policy" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину значительно продвинули по пути к членству в НАТО. Столтенберг по-прежнему считает, что путь Украины к членству в Альянсе необратим. Не может ведь быть стабильности, мира и безопасности в Европе без мира и стабильности в Украине. И в долгосрочной перспективе не может быть мир и безопасность в Украине, если Украина не станет союзником НАТО.

"Поэтому мы двигаемся вперед. Но, конечно, приглашение для Украины не может быть, пока все союзники не согласятся. Для этого нужен консенсус, а его у нас пока нет", – заметил Столтенберг.



