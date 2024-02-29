СМИ узнали, кого из европейских лидеров Трамп пригласил в свою резиденцию

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова претендует на то, чтобы занять место главы Белого дома, планирует 8 марта принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что посольство Венгрии в Вашингтоне, предвыборный штаб Трампа и Государственный департамент США не ответили на запросы о комментариях в среду вечером.

Авторы материала отмечают, Виктор Орбан, как и Дональд Трамп, исповедует популистскую политику и занимает видное место как лидер ультраправого возрождения в Европе. Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает, что Трамп все больше усиливает свое влияние на вопросы внешней политики еще во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к номинации на пост президента от Республиканской партии и вероятного реванша на всеобщих выборах против президента Джо Байдена.

На прошлой неделе помощники Дональда Трампа продвигали его встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, недавно избранным популистом.

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