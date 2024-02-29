logo

BTC/USD

61981.84

ETH/USD

3428.94

LTC/USD

83.09

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США СМИ узнали, кого из европейских лидеров Трамп пригласил в свою резиденцию
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, кого из европейских лидеров Трамп пригласил в свою резиденцию

По информации Bloomberg, Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию

сегодня, 13:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова претендует на то, чтобы занять место главы Белого дома, планирует 8 марта принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами.

СМИ узнали, кого из европейских лидеров Трамп пригласил в свою резиденцию

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что посольство Венгрии в Вашингтоне, предвыборный штаб Трампа и Государственный департамент США не ответили на запросы о комментариях в среду вечером.

Авторы материала отмечают, Виктор Орбан, как и Дональд Трамп, исповедует популистскую политику и занимает видное место как лидер ультраправого возрождения в Европе. Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает, что Трамп все больше усиливает свое влияние на вопросы внешней политики еще во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к номинации на пост президента от Республиканской партии и вероятного реванша на всеобщих выборах против президента Джо Байдена.

На прошлой неделе помощники Дональда Трампа продвигали его встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, недавно избранным популистом.

Читайте также на портале "Комментарии" - Дональд Трамп в эфире Fox News назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера, а также более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по НАТО.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему трамписты в США заигрались: к чему готовиться Украине. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-29/trump-plans-to-meet-with-hungary-s-orban-at-mar-a-lago-next-week?srnd=homepage-europe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости