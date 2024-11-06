СМИ узнали о первом решении Трампа после победы на выборах

Помощник новоизбранного президента США, республиканца Дональда Трампа заявил, что вскоре планируется победный митинг. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Помощник новоизбранного президента Трампа сообщил телеканалу, что еще один митинг республиканца можно ожидать "вскоре".

Когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон восемь лет назад, то провел несколько акций во время переходного периода, которые он назвал "турне благодарности". С большой вероятностью что-то подобное команда республиканца намерена организовать и в этот раз.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп таки победил: в Верховной Раде ответили, действительно ли помощь Украине от США теперь прекратится и нужно искать другие пути для обороны в войне с Россией.

Ранее "Комментарии" писали – представитель Республиканской партии Дональд Трамп уже во второй раз займет пост президента США. На фоне этих новостей обострились опасения, что Украине, вероятно, придется адаптироваться к возможному снижению поддержки Вашингтона, что окажет значительное влияние на конфликт с Россией. Об этом говорится в аналитическом материале "CNN".

Авторы публикации обращают внимание, что во время избирательной кампании Трамп и кандидат на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс неоднократно выражали сомнения относительно продолжения масштабной поддержки Киева, учитывая то, что война продолжается уже более двух с половиной лет с момента вторжения России. Кроме того, Трамп заявил, что США могут подтолкнуть Украину к достижению сложного перемирия с Россией.



