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Смотрели в телефон. Выступление Зеленского в Конгрессе раскритиковали республиканцы

Два американских конгрессмена не проявили уважения к выступлению президента Украины США. Республиканцы смотрели в свои телефоны, а после речи Зеленского подвергли критике президента Украины.

сегодня, 15:35
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря совершил исторический визит в США. После речи в Конгрессе американские политики громко хлопали Зеленскому, о том не все. Как минимум два республиканца критикуют президента Украины.

Смотрели в телефон. Выступление Зеленского в Конгрессе раскритиковали республиканцы

Конгрессмены от Республиканской партии подвергли критике Зеленского. Фото из открытых источников

Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались от аплодисментов во время выступления президента Владимира Зеленского перед объединенными палатами Конгресса США. Оба открыто говорят, что больше не хотят помогать Украине.

После выступления Зеленского Мэтт Гетц раскритиковал действия правительства США.

"Президента Зеленского следует похвалить за то, что он поставил свою страну на первое место, но американские политики, потакающие его мольбам, не желают делать то же для нашей страны", — написал в Twitter американский конгрессмен.

Лорен Боберт сказала, что война это ужасное и смертоносное событие, которое до сих пор не закончилось, однако американка так и не услышала ответа на свой вопрос.

"Я не услышала четкого объяснения по поводу того, куда делись первые 50 миллиардов долларов, которые мы направили в поддержку их усилий", — сказала Боберт.

Большинство конгрессменов поддержали Зеленского и одобрительно отнеслись к продолжению сотрудничества с Украиной, а политический обозреватель Меган Маккейн заявила "имейте немного уважения к мужчине перед вами и держитесь подальше от своих телефонов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о республиканке, которая недовольна визитом президента Украины в США.

Также "Комментарии" писали о первой реакции России на выступление Зеленского в Конгрессе США.



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Источник: https://twitter.com/RepMattGaetz/status/1605733053225209857
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