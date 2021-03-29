Социальная сеть Дональда Трампа: чего ожидать от планов экс-главы США

Бывший президент США Дональд Трамп намерен запустить свою соцсеть. Она якобы станет резонансным событием на рынке и полностью "изменит правила игры". Портал "Комментарии" попросил экспертов прокомментировать планы экс-главы США, а также рассказать, "ударится" ли Трамп в бизнес или останется в политике.

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

"Трамп был выгоден тем платформам и сетям, которые он использовал"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов отмечает, что количество последователей у Трампа достаточно велико, чтобы пробовать если не конвертировать это в свою политическую поддержку, то капитализировать как бизнес (а Трамп, прежде всего, бизнесмен), создав платформу в соцсети.

"Модель такая может существовать, но я сомневаюсь в ее дееспособности, — продолжает эксперт. — Трамп был выгоден тем платформам и сетям, которые он использовал. Его твиты привлекали внимание сотен тысяч человек, активно подхватывались СМИ. Но его заблокировали, когда он начал призывать к насилию, распространял фейки. И если его "личная" соцсеть будет переходить подобные "красные" линии, ее также смогут заблокировать – провайдеры или через суд. Трамп, надо полагать, это понимает. А потому пока видим лишь анонсы, причем из уст его советника Джейсона Миллера о том, что такая платформа может появиться. Тут важно просто показать, что Трамп — "в обойме", полон сил и решимости, в том числе идти на президентские выборы-2024. Это сопоставимо со слухами, что он якобы будет создавать свою партию — в отместку коллегам-республиканцам, которые его не поддерживают. Трампу важно просто присутствовать в информационном поле, подбрасывать поводы для обсуждения, что он и делает".

Валерий Дымов считает, что в политической жизни Трамп, скорее всего, останется. Поэтому нужно поддерживать в тонусе своих последователей.

"А вот будет ли Трамп снова баллотироваться в президенты, зависит от ряда обстоятельств, которые увидим только ближе к выборам. От ситуации внутри республиканской партии, от ситуации в США (как они пройдут корона-кризис при Байдене, что будет с экономикой, удастся ли преодолеть внутренние расколы в обществе). Кстати, Байден тоже заявил, что будет вновь баллотироваться, — отмечает эксперт. — А ему, напомню, 78 лет, тогда как Трампу — 74… Подобные заявления звучат, чтобы не стать "хромой уткой". Чтобы сторонники не ориентировались на кого-то другого. Но, еще раз отмечу, ситуация с кандидатами станет ясна ближе к выборам, после праймериз".

"Идея создать приватную социальную сеть в глобальной сети имеет свое право на реализацию"

Бывший президент США Дональд Трамп, имея огромные амбиции и обиды, будет пытаться наращивать влияние на собственный электорат и не только. Так что идея создать приватную социальную сеть в глобальной сети имеет свое право на реализацию. Так считает главред информагентства "УкрПресс Инфо", политэксперт Алексей Воронцов.

"Следует отметить, что основной наратив стратегии и тактики Трампа сталкивается с глыбой внутренних противоречий. Речь о том, что усиливаются позиции Джозефа Байдена на внешнем и внутреннем политическом сегменте, тем самым ослабляя позиции республиканцев в целом и Трампа в частности. И вряд ли у Трампа есть шанс зайти на новый политический виток. Штаты отвергли его стратегию разрушения, они выходят на этап объединения и нового качественного развития. И никакая соцсеть тут Трампу не поможет", — отмечает Алексей Воронцов.

По его мнению, Америка Трампа отпустила и простила, она ждет "новых героев".

"Новые герои" — это те, кто отреагирует адекватно на все вызовы как на внутренней, так и на геополитической арене. Тот же Китай явно намерен перекроить геополитическую карту в свою пользу. Пандемия коронавируса не отступает. Раскол в американском обществе не преодолен. Байдену придется держать жесткий удар с многих сторон. Я думаю, ему не привыкать, он выдержит, опыт… А Трампу остается только наблюдать за происходящим со стороны и, возможно, пописывать что-то в соцсетях, включая приватную", — резюмирует эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал, что специалисты рассказали о возможном втором президентском сроке Трампа.

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