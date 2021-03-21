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Главная Новости Мир США Трамп намерен запустить собственную социальную сеть
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Трамп намерен запустить собственную социальную сеть

Трамп уже ведет переговоры с несколькими компаниями

сегодня, 22:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться в социальные сети — на этот раз из собственной платформой.

Трамп намерен запустить собственную социальную сеть

Дональд Трамп / Фото: forumdaily.com

Такую новость сообщил один из его советников политика Джейсон Миллер. По его словам, через 2-3 месяца Дональд Трамп запустит свою соцсеть, и она станет резонансным событием на рынке и полностью "изменит правила игры".

"Я думаю, что президент действительно знает, в каком направлении он хочет двигаться, эта новая платформа будет большой, и привлечет десятки миллионов людей", — отметил Миллер

Также советник Дональда Трампа отметил, что экс-президент США сейчас сотрудничает с несколькими компаниями, которые сами обратились к нему с просьбой о совместной работе над социальной сетью.

Миллер не предоставил никаких дополнительных подробностей, и никаких комментариев от официальных лиц из Trump Organization пока не поступило.

Отметим, что бывший президент США был активным пользователей социальных сетей, но в январе его заблокировал Twitter, Facebook и Instagram, обвинив в "подстрекательстве к насилию", что спровоцировало штурм Капитолия. Стриминговый сервис Twitch также заблокировал аккаунт Трампа, который он использовал для трансляции митингов. 

Напомним, что скандальный экс-президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что может принять участие в следующих выборах президента Америки. Он уверен в том, что легко одержит победу в голосовании.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывшего президента США Дональда Трампа могут лишить одной из президентских привилегий. О чем идет речь, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-idUSKBN2BD0O6?taid=605790ac3d8739000199e97e&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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