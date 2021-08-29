«Сонный Джо» в действии: президент Байден уснул, встречаясь с премьером Израиля (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Новый день —
новый политический мем. В этот раз поводов для обсуждения и новых шуток
подбросили из-за Атлантики: в интернете все бурно обсуждают факт того, что американский
президент Джозеф Байден якобы задремал во время официальной встречи с израильским
премьер-министром Нафтали Беннетом. Видео инцидента поделился Telegram-канал "Украина в шоке".
Президент Байден имеет прозвище "Сонный Джо". Фото из открытых источников
Лидер Штатов
проводил переговоры с Беннетом по различным вопросам. В один из моментов, когда
роль главного оратора беседы перешла к представителю Израиля, Байден устроился
в кресле поудобней, сложив руки на животе. Благодаря тому, как американский
президент сощурился, складывается впечатление, будто он действительно уснул.
Дополнительного
ощущения сна Байдена добавляет тот факт, что сам Нафтали Беннет в какой-то
момент перестал говорить, обращаясь непосредственно к лидеру США, и начал
говорить на камеру.
Однако в Сети уже
появились видео с другой камеры, установленной журналистами в Белом доме, где
четко видно, что Байден не спит, а просто сидит, сильно сощурив глаза и
медленно моргая. Вполне вероятно, что особой активности политик не проявлял из-за слишком
нервных последних дней, связанных с событиями в Афганистане.
Есть и те, у кого
этот инцидент вызвал больше негативных эмоций.
Кстати, у Джозефа
Байдена даже есть прозвище от политического конкурента Дональда Трампа. Тот
называл Байдена "сонным Джо" за манеру последнего "выпадать" из бесед.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что
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вы можете узнать, с какими проблемами работникам Белого дома пришлось столкнуться из-за овчарки Джозефа Байдена Майден. Подробности — в нашей публикации.
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