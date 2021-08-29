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Главная Новости Мир США «Сонный Джо» в действии: президент Байден уснул, встречаясь с премьером Израиля (ВИДЕО)
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«Сонный Джо» в действии: президент Байден уснул, встречаясь с премьером Израиля (ВИДЕО)

На видео кажется, будто американский лидер вздремнул, слушая израильского политика Нафтали Беннета

сегодня, 11:08
Автор:

Вечканова Елена

Новый день — новый политический мем. В этот раз поводов для обсуждения и новых шуток подбросили из-за Атлантики: в интернете все бурно обсуждают факт того, что американский президент Джозеф Байден якобы задремал во время официальной встречи с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Видео инцидента поделился Telegram-канал "Украина в шоке".

«Сонный Джо» в действии: президент Байден уснул, встречаясь с премьером Израиля (ВИДЕО)

Президент Байден имеет прозвище "Сонный Джо". Фото из открытых источников

Лидер Штатов проводил переговоры с Беннетом по различным вопросам. В один из моментов, когда роль главного оратора беседы перешла к представителю Израиля, Байден устроился в кресле поудобней, сложив руки на животе. Благодаря тому, как американский президент сощурился, складывается впечатление, будто он действительно уснул.

Дополнительного ощущения сна Байдена добавляет тот факт, что сам Нафтали Беннет в какой-то момент перестал говорить, обращаясь непосредственно к лидеру США, и начал говорить на камеру.

Однако в Сети уже появились видео с другой камеры, установленной журналистами в Белом доме, где четко видно, что Байден не спит, а просто сидит, сильно сощурив глаза и медленно моргая. Вполне вероятно, что особой активности политик не проявлял из-за слишком нервных последних дней, связанных с событиями в Афганистане.

"Вы утомили деда!", "Устал, что сказать", "Хорошая работка, уколыхали деда", "На видео даже видно, как он перебирает пальцами!" — отмечают пользователи в Сети, смеясь или оправдывая Байдена.

Есть и те, у кого этот инцидент вызвал больше негативных эмоций.

"Куда этому пенсионеру было в президенты?", "Выбрали доходягу старую!", "Тяжелая все-таки голова у старика", — пишут телеграмм-юзеры.

Кстати, у Джозефа Байдена даже есть прозвище от политического конкурента Дональда Трампа. Тот называл Байдена "сонным Джо" за манеру последнего "выпадать" из бесед.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в США весьма креативно подошли к вопросу о призыве делать прививки против COVID-19. В Белом доме решили обратить внимание на вакцинацию среди молодежи, для чего использовали известных лидеров мнений. Бесспорно, одним из самых запоминающихся "коллабов" стал снимок президента Штатов Джозефа Байдена с американским Instagram-блогером @dudewithsign. Что именно сделали президент и блогер, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, с какими проблемами работникам Белого дома пришлось столкнуться из-за овчарки Джозефа Байдена Майден. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/ukrainaVshoke/13568
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