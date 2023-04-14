logo

BTC/USD

30752.74

ETH/USD

2107.38

LTC/USD

96.77

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Соратница Трампа называет героем военного, которого арестовали за слив секретных файлов
commentss НОВОСТИ Все новости

Соратница Трампа называет героем военного, которого арестовали за слив секретных файлов

Марджори Тейлор Грин называет героем Тейшейра, который мог слить секретные файлы американских спецслужб.

сегодня, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Конгрессмен от штата Джорджия и поклонница Трампа Марджори Тейлор Грин критикует арест нацгвардейца, подозреваемого в слиянии секретных документов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской чиновницы.

Соратница Трампа называет героем военного, которого арестовали за слив секретных файлов

Трамп и Марджори Тейлор Грин. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


13 апреля американские спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру. Нацгвардеец подозревается в утечке секретных материалов разведки США.

Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала арест предполагаемого подозреваемого и критикует действующую власть США за помощь Украине.

"Джек Тейшейра белый, мужчина, христианин и противник войны. Это делает его врагом режима Байдена. И он сказал правду о том, что войска находятся в Украине, и многое другое. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой нацгвардеец низкого уровня? Или администрация, которая ведет войну в Украине, стране, не входящей в НАТО, против ядерной России?" – пишет Марджори Тейлор Грин.

Напомним, что Тейлор Грин имеет ультраправые взгляды, поддерживает Дональда Трампа, а также верит в теории заговоров. Кроме того, конгрессвумен подавала заявление на импичмент Байдена и против Ленд-лиза для Украины, что и продемонстрировала во время голосования. Twitter несколько раз блокировал страницу Марджори Тейлор Грин из-за распространения дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретные файлы из Пентагона, которые были слиты Тейшейрой, свидетельствуют, что секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерия Герасимов планировали саботировать приказы Путина.

Также "Комментарии" писали, что США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/RepMTG/status/1646615867285708802
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!