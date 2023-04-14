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Slava Kot
Конгрессмен от штата Джорджия и поклонница Трампа Марджори Тейлор Грин критикует арест нацгвардейца, подозреваемого в слиянии секретных документов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской чиновницы.
Трамп и Марджори Тейлор Грин. Фото из открытых источников
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13 апреля американские спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру. Нацгвардеец подозревается в утечке секретных материалов разведки США.
Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала арест предполагаемого подозреваемого и критикует действующую власть США за помощь Украине.
Напомним, что Тейлор Грин имеет ультраправые взгляды, поддерживает Дональда Трампа, а также верит в теории заговоров. Кроме того, конгрессвумен подавала заявление на импичмент Байдена и против Ленд-лиза для Украины, что и продемонстрировала во время голосования. Twitter несколько раз блокировал страницу Марджори Тейлор Грин из-за распространения дезинформации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретные файлы из Пентагона, которые были слиты Тейшейрой, свидетельствуют, что секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерия Герасимов планировали саботировать приказы Путина.
Также "Комментарии" писали, что США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.
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