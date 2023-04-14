Соратница Трампа называет героем военного, которого арестовали за слив секретных файлов

Конгрессмен от штата Джорджия и поклонница Трампа Марджори Тейлор Грин критикует арест нацгвардейца, подозреваемого в слиянии секретных документов Пентагона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter американской чиновницы.



Трамп и Марджори Тейлор Грин. Фото из открытых источников

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13 апреля американские спецслужбы арестовали 21-летнего Джека Тейшейру. Нацгвардеец подозревается в утечке секретных материалов разведки США.

Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала арест предполагаемого подозреваемого и критикует действующую власть США за помощь Украине.

"Джек Тейшейра белый, мужчина, христианин и противник войны. Это делает его врагом режима Байдена. И он сказал правду о том, что войска находятся в Украине, и многое другое. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой нацгвардеец низкого уровня? Или администрация, которая ведет войну в Украине, стране, не входящей в НАТО, против ядерной России?" – пишет Марджори Тейлор Грин.

Напомним, что Тейлор Грин имеет ультраправые взгляды, поддерживает Дональда Трампа, а также верит в теории заговоров. Кроме того, конгрессвумен подавала заявление на импичмент Байдена и против Ленд-лиза для Украины, что и продемонстрировала во время голосования. Twitter несколько раз блокировал страницу Марджори Тейлор Грин из-за распространения дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретные файлы из Пентагона, которые были слиты Тейшейрой, свидетельствуют, что секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерия Герасимов планировали саботировать приказы Путина.

Также "Комментарии" писали, что США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.