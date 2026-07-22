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Соратница Трампа шокирована после визита в Украину: это изменило ее мнение о войне

MAGA-блогерша Лора Лумер заявила, что ее представления об Украине были искажены российской пропагандой

22 июля 2026, 12:20
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Slava Kot

Американская блоггерша и поклонница движения MAGA Лора Лумер, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу, заявила, что ее взгляды на Украину существенно изменились после личного визита. По ее словам, значительная часть информации, в которую она верила ранее, оказалась искривленной или ложной.

Соратница Трампа шокирована после визита в Украину: это изменило ее мнение о войне

Лора Лумер. Фото: Laura Loomer / X

Лора Лумер в социальной сети X отреагировала на приветствие министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по случаю ее приезда. Блогерка отметила, что приехала в Украину, чтобы собственными глазами проверить факты, которые годами распространялись вокруг войны. По результатам первых дней пребывания она пришла к выводу, что российская пропаганда оказывает значительно большее влияние, чем она предполагала.

"Большинство того, во что я верила об Украине до визита, было или искаженным, или полуправдой. Я рада, что я здесь на время, чтобы продолжать расследовать правду во время своей поездки для выяснения фактов. Это действительно заставляет понять, сколько российской пропаганды есть в американских СМИ", — написала Лумер.

Она сообщила, что останется в Украине еще на время, чтобы продолжить собирать информацию и публиковать собственные материалы. По словам блоггерши, уже сейчас ей удалось опровергнуть ряд распространенных утверждений только благодаря личному знакомству с ситуацией.

"Я уже опровергла столько лжи, просто посетив Украину. Не могу дождаться, когда опубликую все свои видео, чтобы люди увидели то, что видела я", – указывает Лумер.

Лумер также выразила мнение, что Конгресс США должен провести отдельные слушания относительно распространения российской пропаганды и ее влияния на американское общество.

Напомним, 21 июля Лора Лумер прибыла в Украину с заявлением, что хочет самостоятельно проверить информацию о войне. Уже после начала поездки она публично признала, что ошибалась в своих предварительных оценках ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MAGA-блогерша Лора Лумер неожиданно объявила себя "проукраинской".

Также "Комментарии" писали, что соратница Трампа Лора Лумер предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия.



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Источник: https://x.com/lauraloomer/status/2079755975288881567
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