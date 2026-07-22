Соратница Трампа шокирована после визита в Украину: это изменило ее мнение о войне

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Slava Kot
Американская блоггерша и поклонница движения MAGA Лора Лумер, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу, заявила, что ее взгляды на Украину существенно изменились после личного визита. По ее словам, значительная часть информации, в которую она верила ранее, оказалась искривленной или ложной.
Лора Лумер. Фото: Laura Loomer / X
Лора Лумер в социальной сети X отреагировала на приветствие министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по случаю ее приезда. Блогерка отметила, что приехала в Украину, чтобы собственными глазами проверить факты, которые годами распространялись вокруг войны. По результатам первых дней пребывания она пришла к выводу, что российская пропаганда оказывает значительно большее влияние, чем она предполагала.
Она сообщила, что останется в Украине еще на время, чтобы продолжить собирать информацию и публиковать собственные материалы. По словам блоггерши, уже сейчас ей удалось опровергнуть ряд распространенных утверждений только благодаря личному знакомству с ситуацией.
Лумер также выразила мнение, что Конгресс США должен провести отдельные слушания относительно распространения российской пропаганды и ее влияния на американское общество.
Напомним, 21 июля Лора Лумер прибыла в Украину с заявлением, что хочет самостоятельно проверить информацию о войне. Уже после начала поездки она публично признала, что ошибалась в своих предварительных оценках ситуации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MAGA-блогерша Лора Лумер неожиданно объявила себя "проукраинской".
Также "Комментарии" писали, что соратница Трампа Лора Лумер предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия.