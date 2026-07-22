Соратниця Трампа шокована після візиту в Україну: це змінило її думку про війну

Американська блогерка та прихильниця руху MAGA Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, заявила, що її погляди на Україну суттєво змінилися після особистого візиту. За її словами, значна частина інформації, у яку вона вірила раніше, виявилася викривленою або неправдивою.

Лора Лумер. Фото: Laura Loomer / X

Лора Лумер у соціальній мережі X відреагувала на привітання міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з нагоди її приїзду. Блогерка зазначила, що приїхала до України, аби на власні очі перевірити факти, які роками поширювалися навколо війни. За результатами перших днів перебування вона дійшла висновку, що російська пропаганда має значно більший вплив, ніж вона припускала.

"Більшість того, у що я вірила про Україну до візиту, є або спотвореним, або напівправдою. Я рада, що я тут на деякий час, щоб продовжувати розслідувати правду під час своєї поїздки для з'ясування фактів. Це дійсно змушує усвідомити, скільки російської пропаганди є в американських ЗМІ", — написала Лумер.

Вона повідомила, що залишиться в Україні ще на певний час, щоб продовжити збирати інформацію та публікувати власні матеріали. За словами блогерки, вже зараз їй вдалося спростувати низку поширених тверджень лише завдяки особистому знайомству з ситуацією.

"Я вже спростувала стільки брехні, просто відвідавши Україну. Не можу дочекатися, коли опублікую всі свої відео, щоб люди побачили те, що бачила я", — вказує Лумер.

Лумер також висловила думку, що Конгрес США мав би провести окремі слухання щодо поширення російської пропаганди та її впливу на американське суспільство.

Нагадаємо, 21 липня Лора Лумер прибула до України з заявою, що хоче самостійно перевірити інформацію про війну. Уже після початку поїздки вона публічно визнала, що помилялася у своїх попередніх оцінках ситуації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що MAGA-блогерка Лора Лумер несподівано оголосила себе "проукраїнською".

Також "Коментарі" писали, що соратниця Трампа Лора Лумер припускає, що сенатора Ліндсі Грема отруїла Росія.