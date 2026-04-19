Соратники Трампа просят его "закрыть рот": в Белом доме обеспокоены заявлениями президента

Окружение президента США Дональда Трампа призывает его ограничить спонтанные интервью и импровизированные публичные заявления. Как сообщает The Wall Street Journal, в команде президента опасаются, что противоречивые высказывания американского лидера создают хаос в коммуникации и вредят позициям администрации.

Президент США Дональд Трамп.

По данным издания, особое беспокойство вызывают заявления Трампа на фоне конфликта с Ираном, который в Белом доме все чаще называют потенциальным "политическим альбатросом", то есть проблемой, которая может долго преследовать президента.

В последние недели Трамп неоднократно делал резкие заявления в соцсетях и во время неформального общения с журналистами. В частности, он заявлял, что в Иране "практически ничего не осталось для атаки", а также допускал удары по энергетической инфраструктуре страны. В команде президента считают, что такие месседжи не всегда согласовываются с официальной позицией администрации и усложняют дипломатические усилия.

Одним из самых громких эпизодов стало пасхальное сообщение Трампа, где он использовал фразу "Хвала Аллаху" и резкие изречения об "уничтожении нации". После этого ассистенты получили звонки от республиканских сенаторов и религиозных фаворитов с требованием объяснений заявлений президента США.

Также во время одного из приемов в Белом доме Трамп допустил возможность наградить себя Медалью Почета, высшей военной наградой США. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, что это якобы была шутка.

Сам Трамп позже заявил, что сознательно использовал нестандартную риторику, чтобы выглядеть непредсказуемым и усилить давление на Иран. Несмотря на замечания команды, как пишет The Wall Street Journal, президент частично прислушался к советам и впоследствии вернулся к привычному стилю общения.

