Соратники Трампа просять його "закрити рот": у Білому домі занепокоєні заявами президента

Оточення президента США Дональда Трампа закликає його обмежити спонтанні інтерв’ю та імпровізовані публічні заяви. Як повідомляє The Wall Street Journal, у команді президента побоюються, що суперечливі висловлювання американського лідера створюють хаос у комунікації та шкодять позиціям адміністрації.

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

За даними видання, особливе занепокоєння викликають заяви Трампа на тлі конфлікту з Іраном, який у Білому домі дедалі частіше називають потенційним "політичним альбатросом", тобто проблемою, що може довго переслідувати президента.

Останніми тижнями Трамп неодноразово робив різкі заяви у соцмережах та під час неформального спілкування з журналістами. Зокрема, він заявляв, що в Ірані "майже нічого не залишилося для атаки", а також допускав удари по енергетичній інфраструктурі країни. У команді президента вважають, що такі меседжі не завжди узгоджуються з офіційною позицією адміністрації та ускладнюють дипломатичні зусилля.

Одним із найгучніших епізодів став великодній допис Трампа, де він використав фразу "Хвала Аллаху" та різкі вислови про "знищення нації". Після цього помічники отримали дзвінки від республіканських сенаторів і релігійних лідерів із вимогою пояснень заяв президента США.

Також під час одного з прийомів у Білому домі Трамп допустив можливість нагородити себе Медаллю Пошани, найвищою військовою нагородою США. Пізніше речниця Білого Дому Керолайн Левітт пояснила, що це нібито був жарт.

Сам Трамп пізніше заявив, що свідомо використовував нестандартну риторику, щоб виглядати непередбачуваним і посилити тиск на Іран. Попри зауваження команди, як пише The Wall Street Journal, президент лише частково дослухався до порад і згодом повернувся до звичного стилю спілкування.

