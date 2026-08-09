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Состояние Байдена резко ухудшилось: его сын раскрыл новые детали о здоровье

Хантер Байден заявил, что рак Джо Байдена распространился на кости и вызывает сильную боль.

9 августа 2026, 12:05
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Slava Kot

Состояние бывшего президента США Джо Байдена остается сложным, а рак простаты распространился на кости и вызывает сильную боль. О ходе болезни рассказал его сын Хантер Байден.

Состояние Байдена резко ухудшилось: его сын раскрыл новые детали о здоровье

Джо Байден. Фото из открытых источников

Хантер Байден в интервью BBC заявил, что рак простаты Джо Байдна продолжает оказывать влияние на самочувствие экс-президента и существенно его ослабляет.

"Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше. Это очень больно. И это во многих смыслах сильно ослабляет его. Но он все еще на ногах, он все еще занимается своими делами", – сказал Хантер.

Он также отметил, что Джо Байден редко жалуется на здоровье, хотя для семьи наблюдать за течением болезни очень трудно.

Хантер Байден не уточнил, какие органы, кроме костей, могли быть поражены. Однако подчеркнул, что больше всего его поражает стойкость отца.

"Я больше горжусь его стойкостью. Он неоднократно доказал, что когда тебя сбивают с ног, ты можешь подняться. Он самый сильный человек, которого я знаю. Единственное, что я скажу о папе и его здоровье сейчас, — я хотел бы, чтобы он больше жаловался", — добавил сын Байден.

Что известно о болезни Джо Байдена

О диагнозе рак простаты Джо Байдна стало известно в мае 2025 года. У него обнаружили агрессивную форму рака на поздней стадии, который уже распространился на кости. Тогда представители экс-президента сообщали, что медики рассматривают разные варианты лечения. Впоследствии Байден прошел курс лучевой терапии, однако лечение на этом не завершилось.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Байден не сдержался и не подбирая слова сказал, что на самом деле думает о Трампе.

Также "Комментарии" писали, что Байден не хотел, чтобы кто-нибудь услышал эти записи. В США слили его скандальные разговоры.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cy8ey458pv5o
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