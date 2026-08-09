Стан Байдена різко погіршився: його син розкрив нові деталі про здоров’я

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Slava Kot
Стан колишнього президента США Джо Байдена залишається складним, а рак простати поширився на кістки та спричиняє сильний біль. Про перебіг хвороби розповів його син Гантер Байден.
Джо Байден. Фото з відкритих джерел
Гантер Байден в інтерв’ю BBC заявив, що рак простати Джо Байдна продовжує впливати на самопочуття експрезидента та суттєво його послаблює.
Він також зазначив, що Джо Байден рідко скаржиться на стан здоров’я, хоча для родини спостерігати за перебігом хвороби дуже важко.
Гантер Байден не уточнив, які саме органи, крім кісток, могли бути уражені. Однак підкреслив, що найбільше його вражає стійкість батька.
Про діагноз рак простати Джо Байдна стало відомо у травні 2025 року. У нього виявили агресивну форму раку на пізній стадії, який уже поширився на кістки. Тоді представники експрезидента повідомляли, що медики розглядають різні варіанти лікування. Згодом Байден пройшов курс променевої терапії, однак лікування на цьому не завершилося.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Байден не стримався та не добираючи слів сказав, що насправді думає про Трампа.
Також "Коментарі" писали, що Байден не хотів, щоб хтось почув ці записи. У США злили його скандальні розмови.