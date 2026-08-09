Стан Байдена різко погіршився: його син розкрив нові деталі про здоров’я

Стан колишнього президента США Джо Байдена залишається складним, а рак простати поширився на кістки та спричиняє сильний біль. Про перебіг хвороби розповів його син Гантер Байден.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Гантер Байден в інтерв’ю BBC заявив, що рак простати Джо Байдна продовжує впливати на самопочуття експрезидента та суттєво його послаблює.

"Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже боляче. І це в багатьох сенсах сильно послаблює його. Але він все ще на ногах, він все ще займається своїми справами", — сказав Гантер.

Він також зазначив, що Джо Байден рідко скаржиться на стан здоров’я, хоча для родини спостерігати за перебігом хвороби дуже важко.

Гантер Байден не уточнив, які саме органи, крім кісток, могли бути уражені. Однак підкреслив, що найбільше його вражає стійкість батька.

"Я найбільше пишаюся його стійкістю. Він неодноразово довів, що коли тебе збивають з ніг, ти можеш піднятися. Він найсильніша людина, яку я знаю. Єдине, що я скажу про тата і його здоров'я зараз, — я хотів би, щоб він більше скаржився", — додав син Байдена.

Що відомо про хворобу Джо Байдена

Про діагноз рак простати Джо Байдна стало відомо у травні 2025 року. У нього виявили агресивну форму раку на пізній стадії, який уже поширився на кістки. Тоді представники експрезидента повідомляли, що медики розглядають різні варіанти лікування. Згодом Байден пройшов курс променевої терапії, однак лікування на цьому не завершилося.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Байден не стримався та не добираючи слів сказав, що насправді думає про Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Байден не хотів, щоб хтось почув ці записи. У США злили його скандальні розмови.