Сотрудничал с ЦРУ: появились новые подробности о виновнике стрельбы в Вашингтоне

По подозрению в стрельбе недалеко от Белого дома в Вашингтоне задержали Рахмануллу Лаканвала, 29-летнего гражданина Афганистана.

В Вашингтоне задержали Рахмануллу Лаканвала. Фото: из открытых источников

Его обвиняют в стрельбе по двум членам Национальной гвардии в канун Дня благодарения. Подозреваемый ранее сотрудничал с разными органами США, в том числе с ЦРУ, сообщает Fox News.

Американские официальные лица заявили, что стрельба расследуется как возможный акт международного терроризма.

По данным источников издания, Лаканвал легально въехал в США в 2021 году за условным гуманитарным освобождением в рамках операции Allies Welcome, которую проводила администрация Джо Байдена после вывода войск США из Афганистана.

Целью операции была поддержка и переселение уязвимых афганцев, в том числе тех, кто раньше помогал американским войскам. В то же время некоторые источники сообщают, что заявление подозреваемого об убежище в США одобрили уже во время президентства Дональда Трампа.

"После катастрофического вывода войск Байдена из Афганистана администрация Байдена оправдала привоз вероятного стрелка в Соединенные Штаты в сентябре 2021 года из-за его предыдущей работы с правительством США, включая ЦРУ, как члена партнерской силы в Кандагаре, которая завершилась вскоре после хаотичной эвакуации", — цитирует издание директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Как сообщал портал "Комментарии", в центре Вашингтона, всего в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, произошла стрельба , в результате которой ранены двое военнослужащих Национальной гвардии США. По официальной информации, оба гвардейца находятся в критическом состоянии. Подозреваемый стрелок также получил ранения и был задержан правоохранителями. Его травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни.

Издание "Комментарии" также писало, что после стрельбы в Вашингтоне, где были тяжело ранены двое нацгвардейцев, президент США Дональд Трамп объявил о намерении пересмотреть статус всех афганских граждан, въехавших в страну в каденции Джо Байдена.