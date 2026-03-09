Спецпредставители Трампа срочно улетают в Израиль: что произошло

Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер совершат срочный визит в Израиль на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Поездка намечена на 10 марта и состоится после израильских ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Джаред Кушнер и Стив Виткофф срочно посетят Израиль. Фото из открытых источников

Как сообщает The Times of Israel, визит американских дипломатов проходит в момент напряженных дискуссий между США и Израилем по поводу масштабов последних атак. По словам высокопоставленного представителя американских служб безопасности, Израиль заранее предупредил США о намерении нанести удары, однако масштабы операции оказались значительно больше, чем ожидалось в Вашингтоне.

"Мы не считаем, что это была хорошая идея", — сказал чиновник и добавил, что американские военные рассчитывали скорее на символический удар.

Как пишет израильское издание, особую обеспокоенность американцев вызывает тот факт, что под удар попала инфраструктура, поставляющая топливо гражданскому населению Ирана. В Вашингтоне опасаются, что такие действия могут иметь обратный эффект, усилить позиции иранских властей и вызвать негативную реакцию общественности против Израиля и США.

В то же время, израильские источники в службах безопасности объясняют, что атаки были направлены на то, чтобы прислать Тегерану четкий сигнал прекратить удары по гражданским объектам на территории Израиля.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. После этого Тегеран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. На фоне эскалации мировые цены на нефть впервые с 2022 года превысили отметку в 100 долларов за баррель.

