Трамп зробив заяву про нового лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив з різкою заявою щодо нового верховного лідера Ірану. За словами американського лідера, майбутнє іранського керівництва значною мірою залежить від позиції Сполучених Штатів.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю ABC заявив, що новий керівник Ірану навряд чи зможе довго утриматися при владі без підтримки або хоча б непрямого схвалення з боку Вашингтона.

"Якщо він не отримає схвалення від нас, він не протримається довго. Ми хочемо бути впевнені, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас не буде такого президента, як я, який цього не зробить", - сказав Трамп.

За словами Трампа, ключовою метою американської політики залишається недопущення появи ядерної зброї в Ірану.

"Я не хочу, щоб через п’ять років люди повернулися і знову зробили те саме або, що ще гірше, дозволили Ірану отримати ядерну зброю", — додав Трамп.

На запитання журналістів, чи готовий він підтримати кандидата, пов’язаного з попереднім режимом, американський президент відповів, що це можливо, якщо така людина зможе забезпечити стабільність і зміну політики Тегерана.

Політична криза в Ірані загострилася після загибелі попереднього верховного лідера Алі Хаменеї, який був убитий 28 лютого під час військової операції США та Ізраїлю. Невдовзі після погроз Трампа члени Ради експертів Ірану оголосили про призначення новим верховним лідером сина Алі Хаменеї Моджтабу Хаменеї. Очікується, що новий керівник країни продовжить політичний курс свого батька.

