Спикер Палаты Джонсон сделал заявление перед финальным голосованием за помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отбросил законопроект Сената, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню и может быть принят в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление он опубликовал в X (Twitter).

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон отметил, Сенат "не смог уложиться в момент" и не включил в документ вопрос безопасности границы с Мексикой.

Чиновник отметил, что верхней палате Конгресса "следовало вернуться к чертежной доске, чтобы внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения о безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжающейся катастрофе".

"Вместо этого в законопроекте Сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной. Теперь, поскольку Сенат не получил ни одного изменения в пограничной политике, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по собственной воле. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", — высказался Майк Джонсон.

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Также издание "Комментарии" сообщало – битва за помощь Украине от США продолжается. Сенат приблизился к финальному голосованию за законопроект, куда "зашиты" также поддержка Израиля и Тайваня. При этом бывший президент и наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах-2024 Дональд Трамп продолжает критиковать внешнюю поддержку, призывая если и давать деньги, то – в кредит. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас вокруг поддержки Украины.



