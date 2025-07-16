Список пожеланий Украины по вооружению: с чем США продолжают тянуть время

Официальный Вашингтон все еще рассматривает список вооружений, которые Украина хотела бы получить от членов НАТО в рамках соглашения с Вашингтоном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило информагентство "Associated Press", со ссылкой на неназванных американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

США и Украина. Фото: из открытых источников

Собеседники СМИ отметили, что запросы Украины относительно вооружения остаются примерно такими же, как и с начала российского полномасштабного вторжения более трех лет назад.

Источники уточнили, что речь идет о средствах противовоздушной обороны Patriot и усовершенствованных системах высокоточного поражения, ракетах большой дальности, известных как ATACMS, и ракетах "земля-воздух" малой и средней дальности, известных как NASAMS, а также различных видах артиллерии.

Согласно условиям очень приблизительного соглашения, обрисованного президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, члены НАТО предоставят Украине оружие на миллиарды долларов, а затем закупят замену.

По словам одного из собеседников, производство некоторых больших боеприпасов, в том числе ракет для Patriot, может занять до пяти лет, в то время как 155-мм артиллерийские снаряды могут быть произведены в короткие сроки.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США сделал ряд месседжей, в частности, по поставкам Украине столь важного вооружения, в первую очередь речь, конечно, о системах Рatriot и ракетах к ним. Но больше всего заинтересовала фраза о 50 днях для Путина – для подписания мирного соглашения. Такое заявление Трампа на фоне эскалации со стороны России и стремления заставить Украину капитулировать – это зрада или победа? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



