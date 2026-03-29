logo

BTC/USD

66290

ETH/USD

1993.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

США готовятся к наземной военной операции: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США готовятся к наземной военной операции: детали

Пентагон рассматривает возможность нескольконедельной наземной операции в Иране.

29 марта 2026, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство обороны США разрабатывает планы возможных наземных операций на территории Ирана, которые могут занять несколько недель. По словам американских чиновников, речь идет не о полномасштабном вторжении, а об ограниченных военных действиях, включающих рейды спецподразделений и пехоты.

США готовятся к наземной военной операции: детали

США готовят наземную операцию в Иране. Фото из открытых источников

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, в Пентагоне рассматривают сценарий использования смешанных сил специальных операций и регулярных подразделений для наземного вторжения в Иран. Основной целью таких миссий может стать уничтожение потенциальных угроз международному судоходству и американским союзникам в регионе.

Одним из возможных объектов операции называют остров Харг в Персидском заливе. Это главный центр экспорта иранской нефти. Также обсуждаются рейды в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива для поиска и уничтожения вооружений, которые могут быть использованы против коммерческих и военных кораблей.

В то же время, американские чиновники предупреждают, что даже ограниченная наземная операция связана с высокими рисками. Среди основных угроз иранские беспилотники, ракетные удары, наземный огонь и самодельные взрывные устройства.

Пока остается непонятным, дал ли президент США Дональд Трамп окончательное одобрение таким планам. Администрация Белого дома в последние дни демонстрирует противоречивые сигналы, ведь с одной стороны звучат заявления Трампа о желании снизить напряжение, с другой стороны американский лидер предупреждает о возможном усилении военного давления на Тегеран.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что если Иран не откажется от ядерных амбиций и угроз союзникам США, Вашингтон готов ответить жесткими действиями.

Относительно продолжительности наземной операции США в Иране, один источник издания сказал, что для достижения целей понадобятся "недели, а не месяцы", а другой расценил возможные сроки в "несколько месяцев".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трампа в котором он сказал, что Тегеран хотел сделать его верховным лидером Ирана.

Также "Комментарии" писали, что США охватили масштабные протесты против политики Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/28/trump-iran-ground-troops-marines/?itid=hp-top-table-main_p001_f001
Теги:

Новости

Все новости