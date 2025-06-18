США меняют стратегию или тянут время: зачем Келлог собрался к ближайшему союзнику Путина

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог собирается в ближайшие дни встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике.

По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высокопоставленным за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.

"Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация Белого дома все еще не готова ввести новые санкции против России, поскольку все еще надеется на заключение мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время подхода к СМИ сделал президент США Дональд Трамп.

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