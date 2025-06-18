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США меняют стратегию или тянут время: зачем Келлог собрался к ближайшему союзнику Путина

Посланник Трампа планирует встречу с Лукашенко

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог собирается в ближайшие дни встретиться с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

США меняют стратегию или тянут время: зачем Келлог собрался к ближайшему союзнику Путина

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Четыре осведомленных источника сообщили журналистам, что Келлог намерен отправиться в Беларусь на фоне того, что переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией все еще находятся в тупике.

По данным издания, спецпредставитель Трампа станет самым высокопоставленным за последние годы официальным лицом от США, которое посетит Беларусь, если поездка все же состоится.

"Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам, направленным на прекращение войны в Украине", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу вырастить столько картофеля, чтобы хватило и республике, и России. Его слова приводит агентство Белта.                                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация Белого дома все еще не готова ввести новые санкции против России, поскольку все еще надеется на заключение мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время подхода к СМИ сделал президент США Дональд Трамп.

Ранее "Комментарии" писали – взялся подражать Лукашенко: Путин вспомнил, как садил картошку.




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