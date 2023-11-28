США не остановятся: Байден сделал заявление о войне между Израилем и ХАМАС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
США продолжат прилагать усилия, чтобы освободить всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, пишет "Укринформ".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома объяснил, что он лично вовлечен в усилия, чтобы соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС приносило результаты. В этой связи, он отметил, что уже более 50 человек были освобождены из плена ХАМАС.
Отметим, Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека — 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. При этом уже стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли договоренности о продлении временного перемирия еще на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.
Читайте также на портале "Комментарии" — идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.
Обсуждения
Новости