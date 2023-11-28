США не остановятся: Байден сделал заявление о войне между Израилем и ХАМАС

США продолжат прилагать усилия, чтобы освободить всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, пишет "Укринформ".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы не остановимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС", — заверил он.

Глава Белого дома объяснил, что он лично вовлечен в усилия, чтобы соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС приносило результаты. В этой связи, он отметил, что уже более 50 человек были освобождены из плена ХАМАС.

Отметим, Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека — 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. При этом уже стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли договоренности о продлении временного перемирия еще на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.



