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США не остановятся: Байден сделал заявление о войне между Израилем и ХАМАС

Джо Байден заявил, что США не остановятся, пока ХАМАС не отпустит всех заложников

сегодня, 10:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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США продолжат прилагать усилия, чтобы освободить всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент США Джо Байден, пишет "Укринформ".

США не остановятся: Байден сделал заявление о войне между Израилем и ХАМАС

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы не остановимся, пока не будут освобождены все заложники, которых удерживают террористы ХАМАС", — заверил он.


Глава Белого дома объяснил, что он лично вовлечен в усилия, чтобы соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС приносило результаты. В этой связи, он отметил, что уже более 50 человек были освобождены из плена ХАМАС.

Отметим, Израиль на прошлой неделе подписал соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня в Секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Первый обмен прошел 24 ноября. ХАМАС уволил 24 человека — 13 граждан Израиля и 11 иностранцев. При этом уже стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли договоренности о продлении временного перемирия еще на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет второй месяц эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ на террористическую атаку ХАМАС ведет обстрелы и наземную операцию в секторе Газа, который оцепила с трех сторон. Президент Турции Реджеп Эрдоган сыплет угрозами в адрес Израиля, называя его террористическим государством из-за атак на больницы и школы в Газе. В свою очередь, ЦАХАЛ приводит доказательство, что министерства и больницы в анклаве превратились в военные склады и скопище боевиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что сейчас происходит в израильско-хамасском конфликте и вокруг него, как ситуация может развиваться дальше.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3792739-ssa-ne-zupinatsa-poki-vsi-zarucniki-v-gazi-ne-budut-zvilneni-bajden.html
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