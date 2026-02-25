США очертили свое видение окончания войны: что это значит для Украины

Рубрики
Соединенные Штаты воздержались во время голосования за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по обеспечению продолжительного мира в Украине. Народная депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что такое решение свидетельствует об определении Вашингтоном собственного видения завершения войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Эспрессо" заявила, что США пытаются позиционировать себя как нейтральный медиатор между Украиной и Россией, а также определили путь окончания войны.
По словам депутата, для Украины это означает, что во время переговоров с США и РФ Киеву будет сложно отстоять свои ключевые принципы, в частности, по суверенитету и территориям. По ее мнению, воздержание от голосования может сигнализировать о стремлении США действовать вне рамок традиционного союзнического формата.
Отдельно Климпуш-Цинцадзе подчеркнула необходимость более активной роли Европы в переговорном процессе. По ее словам, именно страны ЕС напрямую ощущают последствия войны и заинтересованы в сохранении международно-правовых механизмов безопасности. Депутат подчеркнула, что Киев должен приложить сверхусилия, чтобы представители Европейского Союза были полноценной стороной любых договоренностей по окончанию войны.
