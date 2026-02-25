США очертили свое видение окончания войны: что это значит для Украины

Соединенные Штаты воздержались во время голосования за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по обеспечению продолжительного мира в Украине. Народная депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что такое решение свидетельствует об определении Вашингтоном собственного видения завершения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Эспрессо" заявила, что США пытаются позиционировать себя как нейтральный медиатор между Украиной и Россией, а также определили путь окончания войны.

"Соединенные Штаты Америки выбрали для себя понимание того, а как именно они видят завершение войны и отказываются от базовых основ международного права, определяющего возможности соблюдения мира, установления каких-то рамок безопасности не только Европейского континента, а для всего мира в течение всех лет после Второй мировой войны", — указывает Климпуш-Цинцадзе

По словам депутата, для Украины это означает, что во время переговоров с США и РФ Киеву будет сложно отстоять свои ключевые принципы, в частности, по суверенитету и территориям. По ее мнению, воздержание от голосования может сигнализировать о стремлении США действовать вне рамок традиционного союзнического формата.

"Это значит, что мы с вами, как Украина, ведя переговоры в этом трехстороннем формате, не можем даже рассчитывать на то, что можем отстоять в таком трехстороннем формате свою территориальную сохранность и свой суверенитет и полную независимость", — сказала нардепка.

Отдельно Климпуш-Цинцадзе подчеркнула необходимость более активной роли Европы в переговорном процессе. По ее словам, именно страны ЕС напрямую ощущают последствия войны и заинтересованы в сохранении международно-правовых механизмов безопасности. Депутат подчеркнула, что Киев должен приложить сверхусилия, чтобы представители Европейского Союза были полноценной стороной любых договоренностей по окончанию войны.

