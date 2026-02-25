США в Радбезі ООН звинуватили чотири країни, які допомагають Росії у війні проти України

Сполучені Штати на засіданні Ради Безпеки ООН 24 лютого звинуватили чотири країни у підтримці військової агресії Росії проти України – Китай, Північну Корею, Іран та Кубу. За словами заступниці постійного представника США при ООН Теммі Брюс, саме допомога "третіх держав" є однією з причин затягування війни.

Теммі Брюс. Фото з відкритих джерел

Теммі Брюс заявила, що одним з найбільших впливів на війну в Україну здійснює Китай, який допомагає РФ, чим продовжує затягувати настання миру.

"Однією з причин, чому конфлікт продовжує затягуватися, незважаючи на вражаючі витрати, яких вже зазнала Росія, є підтримка, яку вона продовжує отримувати від третіх країн. Китай залишається вирішальним фактором, що сприяє розвитку російської військово-промислової машини", – сказала Брюс.

США та ООН неодноразово закликали Китай припинити постачання товарів подвійного призначення й компонентів, які можуть використовуватися у виробництві безпілотників та іншого озброєння. Крім цього, КНР залишається одним із ключових імпортерів російської нафти.

Серед інших країн американська дипломатка назвала Північну Корею, Іран та Кубу. За її словами, Пхеньян передав Росії боєприпаси й балістичні ракети, а також розгорнув тисячі військовослужбовців. Іран постачав сотні безпілотників і технології БПЛА. Куба стала ще одним джерелом іноземних військових для РФ та уклала нові оборонні угоди з Москвою.

США закликали всі держави-члени ООН припинити будь-яку підтримку, яка дозволяє Кремлю продовжувати війну. Водночас американська сторона наголосила на необхідності переговорів між Україною та Росією і пошуку дипломатичного врегулювання.

