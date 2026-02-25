США окреслили своє бачення закінчення війни: що це означає для України

Сполучені Штати утрималися під час голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо забезпечення тривалого миру в Україні. Народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що таке рішення свідчить про окреслення Вашингтоном власного бачення завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила, що США намагаються позиціонувати себе як нейтрального медіатора між Україною та Росією, а також визначили шлях закінчення війни.

"Сполучені Штати Америки обрали для себе розуміння того, а як саме вони бачать завершення війни і відмовляються від базових засад міжнародного права, яке визначало можливості дотримання миру, встановлення якихось безпекових рамок для не тільки Європейського континенту, а для всього світу протягом усіх років після Другої світової війни", — вказує Климпуш-Цинцадзе.

За словами депутатки, для України це означає, що під час переговорів з США та РФ Києву буде складно відстояти свої ключові принципи, зокрема щодо суверенітету та територій. На її думку, утримання від голосування може сигналізувати про прагнення США діяти поза рамками традиційного союзницького формату.

"Це означає, що ми з вами, як Україна, ведучи перемовини в цьому тристоронньому форматі, не можемо навіть розраховувати на те, що можемо відстояти в такому тристоронньому форматі свою територіальну цілість і свій суверенітет і повну незалежність", — сказала стверджує нардепка.

Окремо Климпуш-Цинцадзе підкреслила необхідність активнішої ролі Європи у переговорному процесі. За її словами, саме країни ЄС безпосередньо відчувають наслідки війни та зацікавлені у збереженні міжнародно-правових механізмів безпеки. Депутатка наголосила, що Київ має докласти надзусиль, аби представники Європейського Союзу були повноцінною стороною будь-яких домовленостей щодо закінчення війни.

