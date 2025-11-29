США остановили выдачу виз гражданам одной из стран: Рубио сделал заявление

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его ведомство приостановило выдачу виз гражданам Афганистана. Это произошло после недавней стрельбы в нескольких кварталах от Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пост госсекретаря в соцсети Х.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

"Госдепартамент президента Трампа приостановил выдачу виз всем лицам, путешествующим по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более важного приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа", — написал Рубио.

Читайте также на портале "Комментарии" — американское ФБР заявило об установлении личности мужчины, устроившего стрельбу в Вашингтоне 26 ноября. По данным следствия, подозреваемым оказался 29-летний Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана.

Президент Дональд Трамп объявил, что подозреваемый прибыл в США в сентябре 2021 года – вскоре после вывода американских войск из Афганистана, сообщает CBS News.

После этого Трамп сделал жесткое заявление по поводу афганцев в США, подчеркнув, что не собирается мириться с подобными посягательствами на закон и порядок со стороны людей, "которым вообще не место в стране".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она накалялась на солнце, не давая возможности нелегальным мигрантам перелезать через нее. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

