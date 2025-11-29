США зупинили видачу віз громадянам однієї з країн: Рубіо зробив заяву

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його відомство призупинило видачу віз громадянам Афганістану. Це сталося після нещодавньої стрілянини за кілька кварталів від Білого дому. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посаду держсекретаря у соцмережі Х.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

"Держдепартамент президента Трампа призупинив видачу віз усім особам, які подорожують афганськими паспортами. У Сполучених Штатів немає більш важливого пріоритету, ніж захист нашої країни та нашого народу", — написав Рубіо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американське ФБР заявило про встановлення особи чоловіка, який вчинив стрілянину у Вашингтоні 26 листопада. За даними слідства, підозрюваним виявився 29-річний Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану.

Президент Дональд Трамп оголосив, що підозрюваний прибув до США у вересні 2021 року – невдовзі після виведення американських військ із Афганістану, повідомляє CBS News.

Після цього Трамп зробив жорстку заяву щодо афганців у США, наголосивши, що не збирається миритися з подібними посяганнями на закон і порядок з боку людей, "яким взагалі не місце в країні".

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою у чорний колір, щоб вона розжарювалася на сонці, не даючи можливості нелегальним мігрантам перелазити через неї. Про це повідомила міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

