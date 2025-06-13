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США отказываются от помощи другим странам: какое решение принял Конгресс

Конгресс США урезает 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и СМИ

сегодня, 08:08
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Кравцев Сергей

Палата представителей проголосовала за отмену 9,4 млрд долларов на помощь другим странам и поддержку СМИ. Хотя голосование прошло в довольно напряженной обстановке. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

США отказываются от помощи другим странам: какое решение принял Конгресс

Конгресс США. Фото из открытых источников

Голосование в Палате представителей едва не провалилось. Однако спикер Майк Джонсон исправил ситуацию. Он отвел в сторону конгрессмена Ника Лалоту, который голосовал "против" После их беседы тот изменил мнение и проголосовал "за".

Таким образом Палата представителей, где большинство имеет Республиканская партия, поддержала отмену 9,4 млрд долларов на иностранную помощь и общественное радиовещание.

СМИ обращает внимание, что это был первый раз, когда Конгресс официально поддержал сокращение бюджета, которые предложил Илона Маска.                                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — конгрессвумен-демократ из Техаса Жасмин Крокетт обратилась к республиканцам с призывом публично поставить под сомнение психическую способность Дональда Трампа занимать пост президента. Об этом сообщает The Independent после его удивительного выступления на церемонии вручения дипломов в военной академии Вест-Пойнт.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп созвал совещание высших чиновников из-за атаки Израиля на Иран, названной "превентивными ударами". Об этом сообщил телеканал "CNN", со ссылкой на источники.

Ранее "Комментарии" писали – Путин хотел всячески не допустить этого: стало известно новое решение НАТО по войне в Украине.




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Источник: https://edition.cnn.com/2025/06/12/politics/doge-cuts-rescissions-package-trump-house
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