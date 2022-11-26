США отменяют санкции для увеличения поставок нефтяных ресурсов

26 ноября США сообщило, что разрешает нефтедобывающей компании Chevron возобновить добычу на нефтерождениях в Венесуэле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден. Фото: из открытых источников

Решение возобновить добычу нефти в Венесуэле было принято после переговоров с правительством президента страны Николаса Мадуро и оппозиции, договорившихся о соглашении над социальными вопросами, включающими образование, медицину и другие.

Указом администрации президента Джо Байдена компания Chevron совместно с венесуэльскими предприятиями получила лицензии, по которым сможет приступить к добыче нефти на месторождениях, которые несколько лет были заблокированы. Лицензия не является постоянной и требует периодических обновлений в США.

"Мы давно четко заявили о нашей готовности оказать целенаправленную помощь на основе конкретных шагов, которые облегчат страдания венесуэльского народа и приблизят его к восстановлению демократии", — заявил представитель Совета национальной безопасности США и добавил, что "любой шаг делается в координации с оппозиционной коалицией Венесуэлы".

Такое решение США приняли на фоне сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии и из-за постоянных угроз Владимира Путина. Президент России постоянно шантажировал Европу прекращением поставок газа и нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, будет ли его страна продолжать усиливать санкции против Российской Федерации, ведь война в Украине приводит к экономическим неудобствам в его стране.

Также "Комментарии" писали о тайных переговорах между США и Китаем. Китай просил США не передавать стратегическое оружие Украине. Американцы согласились на такое решение. За это китайские дипломаты обещали оказывать давление на военных в Российской Федерации, чтобы они не выполняли приказы об использовании ядерного оружия.

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