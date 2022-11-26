logo

BTC/USD

16513.54

ETH/USD

1210.03

LTC/USD

76.84

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США отменяют санкции для увеличения поставок нефтяных ресурсов
commentss НОВОСТИ Все новости

США отменяют санкции для увеличения поставок нефтяных ресурсов

Соединенные Штаты решили отменить санкции против Венесуэлы

26 ноября 2022, 22:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

26 ноября США сообщило, что разрешает нефтедобывающей компании Chevron возобновить добычу на нефтерождениях в Венесуэле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Wall Street Journal.

США отменяют санкции для увеличения поставок нефтяных ресурсов

Президент США Джо Байден. Фото: из открытых источников

Решение возобновить добычу нефти в Венесуэле было принято после переговоров с правительством президента страны Николаса Мадуро и оппозиции, договорившихся о соглашении над социальными вопросами, включающими образование, медицину и другие.

Указом администрации президента Джо Байдена компания Chevron совместно с венесуэльскими предприятиями получила лицензии, по которым сможет приступить к добыче нефти на месторождениях, которые несколько лет были заблокированы. Лицензия не является постоянной и требует периодических обновлений в США.

"Мы давно четко заявили о нашей готовности оказать целенаправленную помощь на основе конкретных шагов, которые облегчат страдания венесуэльского народа и приблизят его к восстановлению демократии", — заявил представитель Совета национальной безопасности США и добавил, что "любой шаг делается в координации с оппозиционной коалицией Венесуэлы".

Такое решение США приняли на фоне сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии и из-за постоянных угроз Владимира Путина. Президент России постоянно шантажировал Европу прекращением поставок газа и нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, будет ли его страна продолжать усиливать санкции против Российской Федерации, ведь война в Украине приводит к экономическим неудобствам в его стране.

Также "Комментарии" писали о тайных переговорах между США и Китаем. Китай просил США не передавать стратегическое оружие Украине. Американцы согласились на такое решение. За это китайские дипломаты обещали оказывать давление на военных в Российской Федерации, чтобы они не выполняли приказы об использовании ядерного оружия.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/u-s-poised-to-grant-chevron-license-to-pump-oil-in-venezuela-11669231901
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!