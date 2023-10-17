США отправляют своих военных в Израиль: СМИ узнали о количестве солдат

Президент США Джо Байден 18 октября прибудет в Израиль, чтобы снова продемонстрировать поддержку своему союзнику. Кроме того, американские СМИ сообщают, что в зону конфликта могут отправить 2000 американских солдат.

Американские военные. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен после продолжительных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил о приезде Джо Байдена. По словам Блинкена, президент США подтвердит солидарность с Израилем, который готовится к военной операции в Секторе Газы.

Однако на этом жесты поддержки не заканчиваются. Как сообщает Wall Street Journal, Вооруженные силы США отобрали около 2000 солдат и начали их подготовку к отправке в Израиль. Издание отмечает, что солдаты не будут участвовать в боевых действиях, а будут выполнять вспомогательные функции, в частности, это касается медицинских консультаций.

Согласно изданию NBC американские военные необязательно окажутся в Израиле или Секторе Газа. По всей вероятности, они будут отправлены в соседнюю страну, где будут готовы в любой момент оказать помощь Израилю.

Известно, что во время атаки боевиков ХАМАС в Израиле погибли около 1300 человек. В Секторе Газы говорят, что в результате военных действий израильской армии было убито около 2750 человек. Также известно о смерти 11 украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после войны в Украине и военных действий в Израиле госсекретарь США Энтони Блинкен назвал еще одну страну, где может начаться новая война.

Также "Комментарии" писали об Израиле, который изменил свое решение по военной операции в Секторе Газа.