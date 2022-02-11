logo

BTC/USD

43535.53

ETH/USD

3086.88

LTC/USD

132.78

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США перехватили разведданные и намерено говорили о тревожных сценариях РФ против Украины, - CNN
commentss НОВОСТИ Все новости

США перехватили разведданные и намерено говорили о тревожных сценариях РФ против Украины, - CNN

Перехваченные данные разведчиков и Совета национальной безопасности США заставили российские спецслужбы сетовать на разоблачение их планов

сегодня, 17:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Разведка США сознательно "рисовала" для Белого дома тревожные сценарии эскалации России против Украины. Это было составляющей плана сдерживания Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на телеканал "CNN".

США перехватили разведданные и намерено говорили о тревожных сценариях РФ против Украины, - CNN

Российские войска. Фото: из открытых источников

Телеканал отмечает, ссылаясь на собеседника в Белом доме, что стратегия американских спецслужб в итоге сработала на 100%. Президент РФ Путин не ожидал такого информационного накала. К такой информационной атаке Запада не были готовы в Кремле. Разведке США удалось также раздобыть данные российских спецслужб. Таким образом часть планов Кремля стала доступной американцам и их союзникам. В такой ситуации Москве пришлось сетовать на разоблачение ее планов. 

Случившееся дало повод Кремлю засомневаться в том, удастся ли им реализовать свои планы. 

Телеканал отмечает, не обошлось и без минусов в такой стратегии. Теперь потеряно доверие американских СМИ к чиновникам Белого дома и американским спецслужбам. Деля тревожные заявления в Белом доме не предоставляли СМИ данные, подтверждающие свои слова. Информацию предоставляли СМИ, якобы от разведки. Чиновники просили масс-медиа озвучивать эти данные, не требуя каких-либо других фактов.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден просит граждан США уехать из Украины уже сейчас. Причина – российское вторжение, которое может произойти в любой момент из-за непредсказуемых и агрессивных действий России.

Также издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на безрезультативность переговоров в Берлине Москва выставила требование Киеву по выполнению "джентльменского" соглашения, без выполнения которого дальнейшие переговоры невозможны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2022/02/11/politics/biden-administration-russia-intelligence/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!