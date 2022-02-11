США перехватили разведданные и намерено говорили о тревожных сценариях РФ против Украины, - CNN

Разведка США сознательно "рисовала" для Белого дома тревожные сценарии эскалации России против Украины. Это было составляющей плана сдерживания Москвы. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на телеканал "CNN".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Телеканал отмечает, ссылаясь на собеседника в Белом доме, что стратегия американских спецслужб в итоге сработала на 100%. Президент РФ Путин не ожидал такого информационного накала. К такой информационной атаке Запада не были готовы в Кремле. Разведке США удалось также раздобыть данные российских спецслужб. Таким образом часть планов Кремля стала доступной американцам и их союзникам. В такой ситуации Москве пришлось сетовать на разоблачение ее планов.

Случившееся дало повод Кремлю засомневаться в том, удастся ли им реализовать свои планы.

Телеканал отмечает, не обошлось и без минусов в такой стратегии. Теперь потеряно доверие американских СМИ к чиновникам Белого дома и американским спецслужбам. Деля тревожные заявления в Белом доме не предоставляли СМИ данные, подтверждающие свои слова. Информацию предоставляли СМИ, якобы от разведки. Чиновники просили масс-медиа озвучивать эти данные, не требуя каких-либо других фактов.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден просит граждан США уехать из Украины уже сейчас. Причина – российское вторжение, которое может произойти в любой момент из-за непредсказуемых и агрессивных действий России.

Также издание "Комментарии" сообщало, что несмотря на безрезультативность переговоров в Берлине Москва выставила требование Киеву по выполнению "джентльменского" соглашения, без выполнения которого дальнейшие переговоры невозможны.





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