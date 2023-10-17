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США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля

Согласно рассекреченным документам, США рассматривали возможность использовать 520 ядерных бомб в Израиле для своего секретного проекта Plowshare.

сегодня, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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В 1960-х годах США рассматривали возможность создать альтернативу Суэцкому каналу через Израиль. Для этого планировалось использовать 520 ядерных бомб и соединить Красное море через Акабский залив со Средиземным. Проект получил название Plowshare (на русском "Лемех" — это часть плуга, которая подрезает землю и образует борозду или канал).

США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля

США планировали взорвать ядерные бомбы в Израиле для создания нового канала. Фото из открытых источников

В 1996 году меморандум США был рассекречен, а впоследствии историк Алекс Веллерстайн обнародовал детальный план американцев. Согласно документам проекта "Лемех" отмечалось, что "такой канал был бы стратегически ценной альтернативой нынешнему Суэцкому каналу и, вероятно, сделал бы большой вклад в экономическое развитие". В документе указано, что стандартные раскопки оказались бы "безмерно дорогими", поэтому указали на альтернативный метод — "ядерную взрывчатку можно выгодно применить в этой ситуации".


Вся программа проходила в рамках всемирной инициативы "Атом ради мира". Подобную программу также имел Советский Союз – ядерные взрывы в интересах народного хозяйства. Таким образом, ожидалось продемонстрировать, что атомное оружие можно использовать в мирных целях и перековать ядерный меч в плуг.

США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля - фото 2

Карта Египта и Израиля, которая показывает расположение существующего Суэцкого канала и планы США сделать новый канал через Израиль

Согласно планам проекта "Лемех", территорию Израиля протяженностью около 260 км можно было бы "прокопать" установив 520 ядерных бомб на равном расстоянии и взорвать их. По подсчетам Алекса Веллерстайна взрыв был бы равен 1,04 гигатоннам взрывчатки, тогда как сила взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, достигала 15 килотонн. Большинство взрывов проходило бы в пустыне Негев, которая была практически безлюдной, поэтому могла служить для "ядерных раскопок". В документе сообщалось, что "предварительный грубый подсчет" использование ядерных бомб для создания канала через Израиль "похоже, находится в пределах технологической осуществимости".

После проведения 27 экспериментов выяснилось, что ядерные взрывы нанесут сильное радиационное облучение для местного ландшафта, поэтому в 1974 году США окончательно отказалась от проекта "Лемех" и закрыла его.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Израиля заявил, что ХАМАС использует оружие союзника России.

Также "Комментарии" писали о США, которые согласились отправить свои войска в Израиль.



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Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Plowshare
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