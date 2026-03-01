США подтвердили первые потери после атаки на Иран: сколько американских солдат погибло

Соединенные Штаты впервые официально сообщили о потерях после начала масштабной операции против Ирана. По данным Центрального командования США, в результате боевых действий погибли трое американских военнослужащих, еще пятеро получили тяжелые ранения.

США сообщили о потерях после атаки на Иран. Фото из открытых источников

Центральное командование США опубликовало заявление по поводу потерь во время боевых действий на Ближнем Востоке.

"По состоянию на 9:30 утра по восточному времени, 1 марта, три военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили тяжелые ранения в рамках операции "Эпическая ярость"", — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько других американских военных получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга. Это впервые США подтвердили, что понесли потери во время операции против Ирана за командование Трампа. Ранее, в день операции американское ведомство заявляло об отсутствии погибших военных США.

В Пентагоне подчеркнули, что основные боевые операции продолжаются, а ситуация остается нестабильной. В ведомстве отметили, что из соображений безопасности и уважения к семьям имена погибших не будут разглашать не менее 24 часов после информирования ближайших родственников. Обстоятельства гибели военных пока не уточняются.

Напомним, что операция "Эпическая ярость" началась 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по объектам в Иране. В ответ Тегеран совершил ракетные атаки по Израилю и целям в странах Ближнего Востока, где размещены американские военные базы и объекты союзников по НАТО.

