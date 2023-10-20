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США повлияли на план наземной операции Израиля в Секторе Газа: подробности

По информации Bloomberg, роль США в войне Израиля против движения ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом"

сегодня, 10:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон оказал значительное влияние на формирование плана Израиля по проведению наземной операции в Секторе Газа. Как передаете портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

США повлияли на план наземной операции Израиля в Секторе Газа: подробности

Джо Байден. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, в первые дни после нападения боевиков ХАМАС израильские военные были готовы нанести "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения боевиков в Секторе Газа. Но уже спустя несколько дней в армии Израиля стали делать другие заявления, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и продлиться дольше.


Трое неназванных высокопоставленных израильских чиновников сообщили Bloomberg, что роль США в войне Израиля против движения ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом". При этом отмечается, что Белый дом поддерживает израильское правительство в намерении уничтожить боевиков ХАМАС, а это возможно только при наземном вторжении.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти две недели продолжается эскалация на Ближнем Востоке. На Западе, похоже, поняли, что РФ пытается извлечь максимальную выгоду из войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Даже сдержанного канцлера ФРГ Олафа Шольца возмущают циничные замечания российского диктатора Владимира Путина касательно израильски-хамасского противостояния. Ну, а решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Газой было заблокировано США. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит на данный момент ситуация на Ближнем Востоке – и как события могут развиваться дальше.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик – как это скажется на Украине.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-19/biden-s-influence-has-israel-adjusting-plan-for-gaza-ground-war
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:28

Грозний-Гроза-Газа. Фашизм однаковий. Палестинський героїчний народ, який бореться з окупантами, стикається з такою ж тактикою терористів як і українці. Спершу терористи завдають ударів по скупченню мирного населення: театр у Маріуполі, Гроза, ... . Це робиться щоб деморалізувати пригничити спротив. Далі йде наступ схожий на бійню. Перебивши населення ізраїльські головорізи займуться мародерством. Україну і під час війни саме юдейська влада розкрадає найбільше.


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