США повлияли на план наземной операции Израиля в Секторе Газа: подробности

Вашингтон оказал значительное влияние на формирование плана Израиля по проведению наземной операции в Секторе Газа. Как передаете портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, в первые дни после нападения боевиков ХАМАС израильские военные были готовы нанести "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения боевиков в Секторе Газа. Но уже спустя несколько дней в армии Израиля стали делать другие заявления, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и продлиться дольше.

Трое неназванных высокопоставленных израильских чиновников сообщили Bloomberg, что роль США в войне Израиля против движения ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом". При этом отмечается, что Белый дом поддерживает израильское правительство в намерении уничтожить боевиков ХАМАС, а это возможно только при наземном вторжении.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти две недели продолжается эскалация на Ближнем Востоке. На Западе, похоже, поняли, что РФ пытается извлечь максимальную выгоду из войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Даже сдержанного канцлера ФРГ Олафа Шольца возмущают циничные замечания российского диктатора Владимира Путина касательно израильски-хамасского противостояния. Ну, а решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Газой было заблокировано США. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит на данный момент ситуация на Ближнем Востоке – и как события могут развиваться дальше.

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