США предлагает Японии разместить свои ракеты для защиты от Китая.

США обратились в Японию с предложением предоставить ракеты средней дальности Японии, расположенные вдоль Восточного и Южнокитайского морей, для защиты от возможной агрессии Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



США предлагает ракеты для Японии Фото из открытых источников

Япония и США стремятся укрепить островную страну вблизи Тайваня. Именно на Тайвань постоянно посягает Китай и утверждает, что это его территория и недавно отправил корабли и самолеты, нарушившие воздушное пространство островной страны.

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Из-за возможной китайской агрессии в Токио начали серьезную дискуссию о возможности разместить в стране американские ракеты средней дальности. Также США может предоставить Японии гиперзвуковое оружие большой дальности и "Томагавк".

Как утверждает информационное агентство Reuters со ссылкой на японское издание Sankei, предположительно, американские ракетные комплексы будут размещены на южном острове Кюсю, который находится ближе всего к демократическому Тайваню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции китайских властей на обвинения США в шпионаже. Американцы сбили воздушный шар в своем воздушном пространстве, который считали шпионским прибором китайских спецслужб, однако Пекин отвергает такие обвинения и уверяет, что это был метеорологический зонд для научных исследований.

Также "Комментарии" писали о том, что звонок новоизбранного президента Чехии разозлил власть в Китае, ведь политик позвонил лидеру демократического правительства Тайваня, несмотря на то, что большинство мировых лидеров пытаются избегать официальных контактов с островной страной.



