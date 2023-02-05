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США предлагает Японии разместить свои ракеты для защиты от Китая.

Соединенные Штаты предложили Японии ракеты средней дальности для защиты и возможной агрессии Китая на остров Тайвань.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

США обратились в Японию с предложением предоставить ракеты средней дальности Японии, расположенные вдоль Восточного и Южнокитайского морей, для защиты от возможной агрессии Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

США предлагает Японии разместить свои ракеты для защиты от Китая.

США предлагает ракеты для Японии Фото из открытых источников

Япония и США стремятся укрепить островную страну вблизи Тайваня. Именно на Тайвань постоянно посягает Китай и утверждает, что это его территория и недавно отправил корабли и самолеты, нарушившие воздушное пространство островной страны.


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Из-за возможной китайской агрессии в Токио начали серьезную дискуссию о возможности разместить в стране американские ракеты средней дальности. Также США может предоставить Японии гиперзвуковое оружие большой дальности и "Томагавк".

Как утверждает информационное агентство Reuters со ссылкой на японское издание Sankei, предположительно, американские ракетные комплексы будут размещены на южном острове Кюсю, который находится ближе всего к демократическому Тайваню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции китайских властей на обвинения США в шпионаже. Американцы сбили воздушный шар в своем воздушном пространстве, который считали шпионским прибором китайских спецслужб, однако Пекин отвергает такие обвинения и уверяет, что это был метеорологический зонд для научных исследований.

Также "Комментарии" писали о том, что звонок новоизбранного президента Чехии разозлил власть в Китае, ведь политик позвонил лидеру демократического правительства Тайваня, несмотря на то, что большинство мировых лидеров пытаются избегать официальных контактов с островной страной.




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Источник: https://www.reuters.com/world/washington-weighing-deploying-medium-range-missiles-us-forces-japan-sankei-2023-02-05/
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