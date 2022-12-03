США представили новое американское оружие. Его почти невозможно обнаружить

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Slava Kot
Оборонный концерн Northrop Grumman представил 2 декабря в Калифорнии самый современный бомбардировщик B-21 Raider. Этот самолет должен стать основой ВВС США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military TV.
Американский бомбардировщик B-21 Raider. Фото: из открытых источников
Новый ядерный самолет является окончанием долгой экспериментальной работы на проекте, который длился около семи лет. Именно за такой период компания Northrop Grumman создала для США новый самолет-невидимку. Который стал первой такой разработкой в своей категории за последние 30 лет.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый самолет должен стать основой огневой мощи для Военно-воздушных сил США.
ВВС США планирует заказать около 100 таких самолетов. Первые B-21 Raider будут готовы уже в 2023 году. Ориентировочная цена одного самолета составляет 730 млн долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новое оружие, которое планируют закупить и отправить в Украину Соединенные Штаты еще не поступало в Украину. Это небольшие высокоточные бомбы от компании Boeing под названием Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
Также "Комментарии" писали о том, что США отменяют санкции. Администрация президента США разрешила добывать нефть в месторождениях в Венесуэле.
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