США представили новое американское оружие. Его почти невозможно обнаружить



















Оборонный концерн Northrop Grumman представил 2 декабря в Калифорнии самый современный бомбардировщик B-21 Raider. Этот самолет должен стать основой ВВС США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military TV.

Американский бомбардировщик B-21 Raider. Фото: из открытых источников

Новый ядерный самолет является окончанием долгой экспериментальной работы на проекте, который длился около семи лет. Именно за такой период компания Northrop Grumman создала для США новый самолет-невидимку. Который стал первой такой разработкой в своей категории за последние 30 лет.

"B-21 меняет все, благодаря этому самолету мы предлагаем новое поколение стелс-технологий, разработанных для ВВС США для выполнения самых сложных миссий. Мир никогда не видел технологии, подобной B-21" — сказала президент концерна Кэти Уорден.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый самолет должен стать основой огневой мощи для Военно-воздушных сил США.

"Даже самые современные системы противовоздушной обороны будут иметь проблемы с обнаружением B-21 в небе", — считает Ллойд Остин.

ВВС США планирует заказать около 100 таких самолетов. Первые B-21 Raider будут готовы уже в 2023 году. Ориентировочная цена одного самолета составляет 730 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что новое оружие, которое планируют закупить и отправить в Украину Соединенные Штаты еще не поступало в Украину. Это небольшие высокоточные бомбы от компании Boeing под названием Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Также "Комментарии" писали о том, что США отменяют санкции. Администрация президента США разрешила добывать нефть в месторождениях в Венесуэле.

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