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США пригрозили "концом режима" союзнику Путина

В США отреагировали на угрозы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына использовать ядерное оружие.

сегодня, 15:17
Автор:
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Slava Kot
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Соединенные Штаты в новом заявлении сообщили Северной Корее, что в случае применения ядерного оружия режиму лидера КНДР Ким Чен Ына придет конец. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Белого дома.

США пригрозили "концом режима" союзнику Путина

США пригрозили Северной Корее. Фото из открытых источников

Американские чиновники встретились с должностными лицами из Южной Кореи и подтвердили свою готовность помочь азиатской стране укреплять военный потенциал для противостояния возможным угрозам, одна из которых это агрессивные действия КНДР, в том числе и возможный ядерный удар.


Таким образом, США пригрозили союзнику Путина в уничтожении его режима.

"Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников является неприемлемой и приведет к концу режима Кима, а американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР против Южной Кореи будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом", — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, что КНДР несколько лет пыталась вывести спутник-шпион на орбиту планеты. Это стало возможным в ноябре этого года. Аналитики указывают, что Северная Корея, являющаяся союзником России, могла получить необходимые технологии от Москвы в обмен на вооружение.

Ранее портал "Комментарии" писали о заявлении Ким Чен Ына, который сообщил, что Северная Корея может объявить войну США и их союзникам в случае вмешательства в работу спутников КНДР.

Также "Комментарии" писали о необычном событии в Северной Корее. Ким Чен Ын во время речи к женщинам начал плакать и призывать рожать больше детей. Северокорейский диктатор указывает, что женщины в КНДР имеют основную "революционную задачу" — это прививать "социалистические добродетели" детям и их лояльность к руководящей партии.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/16/joint-press-statement-on-nuclear-consultative-group-meeting/
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