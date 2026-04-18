Головна Новини Світ США США продовжують загравати з РФ: яку обіцянку порушив Трамп
США продовжують загравати з РФ: яку обіцянку порушив Трамп

США все ж таки скасували санкції на російську нафту, незважаючи на обіцянки цього не робити

18 квітня 2026, 07:40
Кравцев Сергей

США на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем, попри попередні публічні запевнення не відновлювати відповідні ліцензії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

США продовжують загравати з РФ: яку обіцянку порушив Трамп

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на постачання та продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Нова ліцензія діятиме до 16 травня і замінить виняток із санкцій щодо російської нафти, термін дії якого закінчився 11 квітня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — санкції США проти російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасових винятків, введених на тлі кризи навколо Ормузької протоки. Обмеження повернулися автоматично минулими вихідними, проте їхня реальна ефективність вже викликає сумніви у експертів.

Як зазначають аналітики, навіть у період дії послаблень російська нафта продовжувала надходити на світові ринки через альтернативні схеми. Джерела в американському політичному істеблішменті вказують, що механізми обходу санкцій давно відпрацьовані та продовжують використовуватись.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Іспанія у березні 2026 року закупила найбільший у своїй історії обсяг російського газу, незважаючи на санкційний тиск ЄС та війну в Україні. Про це повідомляє El País із посиланням на дані оператора Enagás.




Джерело: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260417_33
