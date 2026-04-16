США рассматривают варианты еще одной войны: какой стране приготовиться

Пентагон усиливает секретное планирование возможных операций, связанных с Кубой, на фоне растущей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Гаваной. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Военные США. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, американские военные получили указания активизировать подготовку сценариев на случай потенциальных действий на острове, если соответствующее решение примет президент Дональд Трамп. Речь идёт не об открытой операции, а о проработке различных вариантов реагирования, включая возможные силовые сценарии.

Источники говорят, что планирование носит предварительный и закрытый характер и направлено на оценку вариантов действий в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Кубы. При этом подчёркивается, что речь не обязательно идёт о подготовке к немедленной военной операции, а скорее о расширении стратегических разработок в рамках Южного командования США.

По данным источников, официальные представители Пентагона открыто не говорят о том, что идет подготовка к вторжению. Хотя ранее американское военное руководство не отказывалось от того, что основное внимание сосредоточено на защите интересов США в регионе, включая безопасность военных объектов и реагирование на возможные кризисные ситуации.

